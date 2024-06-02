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黃仁勳演講開場一圖掀議 16所大專院校被點名「這些私校都入列」

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳今晚在台大綜合體育館舉行演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新產業革命的發展。記者余承翰／攝影
輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳今晚在台大綜合體育館舉行演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新產業革命的發展。記者余承翰／攝影

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳今（2）日在台灣大學發表人工智慧（AI）主題演講，包括鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠等科技業大頭皆齊聚一堂，許多民眾更是不畏風雨踴躍參加。

此次演說中說明人工智慧（AI）的潛力、台灣經濟的活力，也展示了NVIDIA Earth-2數位孿生模型的運用，同時由黃仁勳的虛擬AI為展示影片進行中文配音，清晰的咬字讓他本人大讚宛如「奇蹟」。然而，除了演講內容亮點不斷，一開場被點名的合作供應鏈廠商、學校名單也引起熱議。

對此，就有網友們在PTT股票板發文分享，股民們不只關注逾40家被點名的企業，盼能掌握先機上車賺一波，更是同場加映，整理出有出現在投影中的16所大專院校。

8間國立大學包括國立中央大學、國立成功大學、國立中山大學、國立台灣師範大學、國立台灣科技大學、國立台灣大學、國立清華大學、國立陽明交通大學；私校部分，則有中原大學、輔仁大學、義守大學、實踐大學、南台科技大學、淡江大學、東海大學、元智大學。

NVIDIA PTT 黃仁勳

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