聽新聞
test
0:00 / 0:00
黃仁勳演講開場一圖掀議 16所大專院校被點名「這些私校都入列」
輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳今（2）日在台灣大學發表人工智慧（AI）主題演講，包括鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠等科技業大頭皆齊聚一堂，許多民眾更是不畏風雨踴躍參加。
此次演說中說明人工智慧（AI）的潛力、台灣經濟的活力，也展示了NVIDIA Earth-2數位孿生模型的運用，同時由黃仁勳的虛擬AI為展示影片進行中文配音，清晰的咬字讓他本人大讚宛如「奇蹟」。然而，除了演講內容亮點不斷，一開場被點名的合作供應鏈廠商、學校名單也引起熱議。
對此，就有網友們在PTT股票板發文分享，股民們不只關注逾40家被點名的企業，盼能掌握先機上車賺一波，更是同場加映，整理出有出現在投影中的16所大專院校。
8間國立大學包括國立中央大學、國立成功大學、國立中山大學、國立台灣師範大學、國立台灣科技大學、國立台灣大學、國立清華大學、國立陽明交通大學；私校部分，則有中原大學、輔仁大學、義守大學、實踐大學、南台科技大學、淡江大學、東海大學、元智大學。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言