快訊

監委要查新北2重劃區 陳世軒批：為何過去10多年無作為

歪風再起？大陸中小學瘋「養臭水」塞異物等爆炸 專家示警：恐致病

東京迪士尼突停電！多個遊樂設施停擺「緊急疏散遊客」 原因尚在調查中

黃仁勳台大演講14企業大咖進場了 無畏風雨…場外如走星光大道

中央社／ 台北2日電
引領市場的AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日將在台大舉行主題演講，多名重量級企業高層將到場聽講，掌握AI發展最新動態。圖左為鴻海董事長劉揚偉。中央社
引領市場的AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日將在台大舉行主題演講，多名重量級企業高層將到場聽講，掌握AI發展最新動態。圖左為鴻海董事長劉揚偉。中央社

搶在台北國際電腦展（COMPUTEX）登場前，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天晚間在台大進行主題演講，演講場外有如星光大道，包括鴻海董事長劉揚偉廣達董事長林百里華碩董事長施崇棠都冒雨前來。

輝達執行長黃仁勳今天晚間7時在台大體育館進行主題演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新產業革命的發展，再度掀起旋風。

演講晚間7時正式開始，不過早在下午4時多，台大綜合體育館外就已經湧現大批民眾，現場也因應台北市大雨特報，搭起棚子讓民眾排隊入場。不只民眾踴躍參加，企業大咖更是接力前來。

下午5時後，多位企業大咖陸續進場，鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、廣達副董事長暨總經理梁次震、華碩董事長施崇棠、台塑董事長林健男、英業達董事長葉力誠、聯發科總經理陳冠州、緯創董事長林憲銘、緯穎董事長洪麗寗、台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽、技嘉董事長葉培城、台達電董事長鄭平、光寶科總經理邱森彬、宏達電董事長王雪紅等都陸續進場，不過多數人僅微笑回應，並未受訪。

台灣大哥大董事長蔡明忠也到場，對演講直言「期待期待」。部會首長如經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男也都冒雨前來聆聽黃仁勳演講。

引領市場的AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日將在台大舉行主題演講，多名重量級企業高層將到場聽講，掌握AI發展最新動態。圖左為經濟部長郭智輝。中央社
引領市場的AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日將在台大舉行主題演講，多名重量級企業高層將到場聽講，掌握AI發展最新動態。圖左為經濟部長郭智輝。中央社
引領市場的AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日將在台大舉行主題演講，多名重量級企業高層將到場聽講，掌握AI發展最新動態。圖為台塑董事長林健男（前排右1）。中央社
引領市場的AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日將在台大舉行主題演講，多名重量級企業高層將到場聽講，掌握AI發展最新動態。圖為台塑董事長林健男（前排右1）。中央社

劉揚偉 廣達 林百里 華碩 董事長 輝達 鴻海 黃仁勳

延伸閱讀

影／黃仁勳今晚台大演講 百名國內外媒體等候、民眾冒雨排隊

黃仁勳又來台 為第二波AI熱潮添柴！資深投資人：台廠將吃香喝辣好幾年

黃仁勳旋風 東海大學Watch Party秒殺緊急開第二現場

黃仁勳邀續攤…92歲張忠謀人生首次逛夜市 網揭台積電創辦史：他54歲才來台灣

相關新聞

影／黃仁勳今晚台大演講 百名國內外媒體等候、民眾冒雨排隊

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳今晚在台大綜合體育館舉行演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新產業革命的發展，吸引數百名媒...

北藝大校長室爭議 楊照：公私不分的混亂莫此之甚

北藝大校長室整建挨轟奢華，作家楊照在臉書表示，在北藝大發生了什麼事？有一個重點比較少人提及，卻讓他極度不安，無法接受，「...

黃仁勳旋風 東海大學Watch Party秒殺緊急開第二現場

NVIDIA(輝達)執行長黃仁勳6月2日在台大體育館舉行千人演講，主題為「開啟產業革命的全新時代」。東海大學首度舉辦校園...

黃仁勳台大演講14企業大咖進場了 無畏風雨…場外如走星光大道

搶在台北國際電腦展（COMPUTEX）登場前，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天晚間在台大進行主題演講，演講場外有如星...

世新大學畢典2天5場次 專屬拍貼機留下「人生四格」照

世新大學於6月1日、2日舉辦112學年度畢業典禮，規劃2天5場次進行，現場設置四格拍貼機，讓學生留下珍貴回憶。校長陳清河...

金大畢典 罕病生陳又慈獲雙學位與「陽光樹苗獎」殊榮

國立金門大學今天舉行112學年度畢業典禮，計有944名學生領取畢業證書，今年度畢業生「陽光樹苗獎」由觀光管理系與社會工作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。