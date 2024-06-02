黃仁勳台大演講14企業大咖進場了 無畏風雨…場外如走星光大道
搶在台北國際電腦展（COMPUTEX）登場前，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天晚間在台大進行主題演講，演講場外有如星光大道，包括鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠都冒雨前來。
輝達執行長黃仁勳今天晚間7時在台大體育館進行主題演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新產業革命的發展，再度掀起旋風。
演講晚間7時正式開始，不過早在下午4時多，台大綜合體育館外就已經湧現大批民眾，現場也因應台北市大雨特報，搭起棚子讓民眾排隊入場。不只民眾踴躍參加，企業大咖更是接力前來。
下午5時後，多位企業大咖陸續進場，鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、廣達副董事長暨總經理梁次震、華碩董事長施崇棠、台塑董事長林健男、英業達董事長葉力誠、聯發科總經理陳冠州、緯創董事長林憲銘、緯穎董事長洪麗寗、台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽、技嘉董事長葉培城、台達電董事長鄭平、光寶科總經理邱森彬、宏達電董事長王雪紅等都陸續進場，不過多數人僅微笑回應，並未受訪。
台灣大哥大董事長蔡明忠也到場，對演講直言「期待期待」。部會首長如經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男也都冒雨前來聆聽黃仁勳演講。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言