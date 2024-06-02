黃仁勳旋風 東海大學Watch Party秒殺緊急開第二現場

NVIDIA(輝達)執行長黃仁勳6月2日在台大體育館舉行千人演講，主題為「開啟產業革命的全新時代」。東海大學首度舉辦校園Watch party，直播演講，學生預約報名爆線，原訂200人一下子湧進近500名，校方決定關掉網路報名，另方面開緊急開第二直播現場因應。

黃仁勳演講，校方安排在人文大樓茂榜廳直播，但師生也瘋狂，原本安排300個座位，報名秒殺多達近500人，座位有限，校方關掉網路報名平台，另開第二現場，容納已報名師生。

黃仁勳今晚演講題目為「開啟產業革命的全新時代」，全球透過網路直播同步觀看，東海大學跟輝達合作，除在校內茂榜廳舉辦「NVIDIA執行長黃仁勳魅力無極限 Watch Party東海大學場」，前100名報名送限量T恤，現場抽獎NVIDIA創始版顯示卡。

東海大學圖資長楊朝棟表示，東海與NVIDIA有密切合作，東海積極推動AI領域，校內採購NVIDIA GPU，規畫建置AI PC教室，建制AI硬體與教學環境。