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東吳政治系創系70週年 系友期勉學弟妹奉獻所學

中央社／ 台北2日電

東吳大學政治系今年創系70週年，至今培養出許多人才，包括民意代表、政府官員等，為大眾反映心聲。今天系慶餐會舉行，眾多畢業系友與會，勉勵學弟妹發揮所學，投身政治工作。

東吳大學政治學系系友會、台灣東吳政治之友協會、東吳大學政治學系今天舉行東吳政治學系70週年慶餐會，包括立法院副院長江啟臣、駐法國代表吳志中、前考選部長許舒翔等畢業系友或曾任東吳政治系教師等逾300人與會。

東吳大學政治學系系友會理事長劉吉人表示，政治系是東吳於1954年在台最早復系的4個學系之一，他在東吳求學期間，從當時的校長端木愷或傅正老師等人身上受益匪淺。因為念了政治系，讓他更能理解眾人之事，也有更開闊的胸襟，他也勉勵學弟妹畢業後若要投身政治，要有「雖千萬人吾往矣」的胸懷。

曾在東吳政治系任教17年的吳志中指出，東吳政治系是全國學風最自由的系所之一，教師在政治改革參與上非常活躍，系上也重視實務參與，至今培養出很多人才，對國家政治的發展做出莫大貢獻。而東吳政治系畢業生投身政治工作，也扮演社會的中堅力量，反映社會大眾的心聲。

台灣東吳政治之友協會理事長林木源提到，協會起初是由擔任立法院助理、中央部會幕僚、媒體工作者的系友組成，除了藉由聚會聯繫感情，也讓不同意見可溝通，避免因立場不同而產生衝突，進而協調出共識，讓台灣朝好的方向前進，透過廣泛議題合作來改變社會。他也鼓勵學弟妹，未來可從基層開始投入政治工作。

東吳大學政治學系系主任蔡秀涓表示，系上團隊將隨著時代變遷持續努力不懈，因應政治專業領域理論與實務的重要趨勢與議題變化、當今職場所需的核心能力，提供學生最佳課程和多樣化學習途徑。她期許學生能成為具備思想、韜略、行動，以及處事優雅有節，兼具全腦、全人素養與專業能力的社會堅實份子。

吳志中 東吳大學

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