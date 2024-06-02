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世新大學畢業典禮融入AI 拍貼機製作人生4格照

中央社／ 台北2日電

世新大學於6月1日、2日舉行畢業典禮，除了透過YouTube頻道進行線上轉播，並設置AI互動鏡頭，另外還準備專屬拍貼機，為畢業生留下珍貴的人生4格照。

世新大學今天發布新聞稿指出，為祝賀與歡送全校2000多名畢業生，學校特別規劃2天、5場次舉辦112學年畢業典禮，並邀請傑出人士擔任演講嘉賓。

世新大學校長陳清河以日本「經營之神」稻盛和夫的成功心法，期許畢業生面對未來挑戰，達到「不抱怨」、「目標強」、「利他心」等3個重要條件；同時懂得「改變自己、投資自己、推銷自己」，將事情做好後要說出去，在適當時機推銷自己，才能事半功倍。

中嘉集團董事長郭冠群則勉勵畢業生要先擁抱機會、接受最困難的任務，以負責任態度做好每一步工作，建立責任感與自信心，就像股神巴菲特曾言，使人生產生雪球效應，一但起始獲得優勢，雪球會越滾越大，優勢也會越來越明顯。

公共電視文化事業基金會董事長胡元輝分享，自己並非傳播本科畢業，第一份全職工作是進入報社當記者，天天面對主管檢討、丟稿子，他告訴自己絕不能倒下，1個多月後受主管認可，成功調進政治組；他以「堅持初心相信自己」勉勵畢業生，人生挑戰重重，只有堅持才能走出自己的道路。

世新大學 人生 畢業典禮

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