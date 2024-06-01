快訊

川普被定罪眾口喧騰 為何官司要角「暴風女」卻再也不發一語？

孫安佐開直播揭下蠱真相！被關6天過「非人生活」險被獻祭

北藝大「豪華校長室」掀風波 人文學院教師再點名2件事

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者賴御文報導
照片為台北藝術大學官網截圖
照片為台北藝術大學官網截圖

國立台北藝術大學的校長室是否太奢華，最近引發討論；北藝大教師指出，學院還曾未經討論就重金購入頂級的登山設備作為「公有財產」，而且「至今無人得見也未曾開放申請使用」。

台北藝術大學文學跨域創作研究所副教授顧玉玲6月1日早上在臉書公開發文指出，「爭民主不在街頭，而在切身利害相關的職場」，她並點名助教費用與登山設備兩件事。

顧玉玲說，相較於北藝大奢華校長室，她更在意的是，人文學院的助教費用從六千元一路狂砍到三千元／月，理由是經費不足。

顧玉玲說，北藝大的校長室蓋好時，通識助教費降至五千，據說是因為經費不足；二年前軍公教調薪，佔學校一半職員數的校務基金人員沒調，開啟一校兩制的惡例，同時助教薪水更一舉降至三千元，理由也是經費不足。而且上個月，人文學院院長透過通識主任提案，要求將隨堂助教改列學習型而不是勞雇型助理獎學金，拔除他們應有的勞健保，還好這個案子沒有通過。

顧玉玲更表示，「我也無法忘記，人文學院未經討論而重金購入頂級的登山設備作為『公有財產』，至今無人得見也未曾開放申請使用。」

聚傳媒

教師 薪水

延伸閱讀

「豪華校長室」挨批！遭質疑整修費用過高 北藝大回應了

北藝大「超豪華氣派校長室」開箱！上百名學生狂酸：原來學費都花在這

尖石機車騎士倒路旁全身發紅昏迷 竟是遭虎頭蜂狂螫不支倒地

2024桃城文學獎「獨嘉魔幻日常」首獎獎金10萬 徵件7/31截止！

相關新聞

美超微創辦人梁見後赴北科大演講 送畢業生2字：會發現自己天下無敵

國立台北科技大學今舉行112學年度畢業典禮，今年應邀美超微電腦（Super Micro Computer, Inc.）創...

成大畢典 校長沈孟儒勉畢業生發揮「成大人三大特質」

成功大學今天畢業典禮，113級畢業生5868 人，學士班2520人、碩士班 3152 人、博士班196人。全英文授課「永...

北藝大「豪華校長室」掀風波 人文學院教師再點名2件事

國立台北藝術大學的校長室是否太奢華，最近引發討論；北藝大教師指出，學院還曾未經討論就重金購入頂級的登山設備作為「公有財產」，而且「至今無人得見也未曾開放申請使用」。...

南華大學林育陞克服肌肉萎縮症 堅持一圓大學生夢想

南華大學傳播學系學生林育陞罹患脊髓性肌肉萎縮症，求學之路相當艱辛，但他保有樂觀積極的態度和堅韌的毅力，努力學習和成長，一...

「豪華校長室」挨批！遭質疑整修費用過高 北藝大回應了

國立台北藝術大學校長陳愷璜日前受訪時首度公開校長室裝潢，但未料引起學生不滿，認為校方長期忽視宿舍漏水、缺乏系館等問題，留...

陸排名前5校碩士！他猶豫該不該回台從事「科技業」過來人搖頭：不吃香

在海外求學的台灣人，會因為薪資及學歷問題，猶豫畢業後是否該回台發展。一位在大陸讀碩士的網友發文表示，他目前就讀於大陸排名前5的學校學習IC設計，擔心未來若回台灣就業，自己的學籍會不會被歧視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。