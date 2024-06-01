北藝大「豪華校長室」掀風波 人文學院教師再點名2件事

國立台北藝術大學的校長室是否太奢華，最近引發討論；北藝大教師指出，學院還曾未經討論就重金購入頂級的登山設備作為「公有財產」，而且「至今無人得見也未曾開放申請使用」。

台北藝術大學文學跨域創作研究所副教授顧玉玲6月1日早上在臉書公開發文指出，「爭民主不在街頭，而在切身利害相關的職場」，她並點名助教費用與登山設備兩件事。

顧玉玲說，相較於北藝大奢華校長室，她更在意的是，人文學院的助教費用從六千元一路狂砍到三千元／月，理由是經費不足。

顧玉玲說，北藝大的校長室蓋好時，通識助教費降至五千，據說是因為經費不足；二年前軍公教調薪，佔學校一半職員數的校務基金人員沒調，開啟一校兩制的惡例，同時助教薪水更一舉降至三千元，理由也是經費不足。而且上個月，人文學院院長透過通識主任提案，要求將隨堂助教改列學習型而不是勞雇型助理獎學金，拔除他們應有的勞健保，還好這個案子沒有通過。

顧玉玲更表示，「我也無法忘記，人文學院未經討論而重金購入頂級的登山設備作為『公有財產』，至今無人得見也未曾開放申請使用。」

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