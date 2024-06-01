「豪華校長室」挨批！遭質疑整修費用過高 北藝大回應了

國立台北藝術大學校長陳愷璜日前受訪時首度公開校長室裝潢，但未料引起學生不滿，認為校方長期忽視宿舍漏水、缺乏系館等問題，留言狂酸「原來學費都跑到校長室了」、「能不能不要再占學生便宜」。北藝大今天也表示，已由校長陳愷璜成立溝通小組，但部分謠言並非事實，希望民眾秉於事實發言。

針對外界對北藝大校長室整建花費爭議，北藝大今天表示，外界所提出資訊並非事實，作為公立學校，所有的花費都經過公開招標程序，並無不當且可受公評，引發不同意見，學校予以尊重。但學生有誤解，校長今也指示成立溝通小組，立即啟動溝通機制。

北藝大也說，因應校務發展業務繁重，2017年副校長由原來的1位增加至2位，辦公空間非常狹小，陳愷璜因此決定讓出自己的辦公室，供兩位副校長使用，同年底將4樓已廢棄且堆滿雜物的闈場改成校長室，同步將5樓空間整理提供高教深耕辦公室使用。

至於外界質疑校長室整修費用過高，北藝大則表示，公立大學所有的整建費用都需經過法定的程序招標辦理，百萬廁所也與事實不符，而是在整建過程中，同步整修了包括行政大樓6間公用廁所與校長室廁所的全部設計費，以及校長室兩間廁所施工費用，所有的花費乃因應空間規畫及整建老舊廁所考量。

北藝大也表示，由於校舍部分建物已超過30年，的確有老舊、漏水等缺點，這兩年已逐年逐步修繕，去年花費6800萬元修繕四個不同系所教學大樓，今年夏天也將啟動綜合宿舍的修繕。兩年的經費初步估計超過億元，然而必須逐年分階段進行。

然而引起學生的抱怨，陳愷璜表示，溝通做得還是不足，會盡速啟動與學生的溝通機制。但部分網友任意指涉校長室使用名牌家具等已偏離事實，且造成北藝大管理團隊和學生間的巨大誤會，呼籲民眾發言本於事實，任何對北藝大發展有利的建議，北藝大都虛心接受。然而，未經查證的偏頗言論，學校保留法律追溯權。