台大募款每年送100學生出國 研習實習都可以

台灣大學校長陳文章今天表示,為了增加學生的國際觀、國際移動力,預計每年募款1000萬元送100名學生出國,不只是讀雙聯學位、交換生,也鼓勵短期研習和實習。

陳文章今天在校務會議指出,已規劃「推動學生全球移動力」計畫,包括和海外頂尖大學合作,透過合授課程、交換生、雙聯學位等方式,也包含機構的暑期學習、NGO(非政府組織)的社會服務,以及參與國際競賽。

陳文章表示,這項計畫的目的是鼓勵學生出國拓展視野,因此審核標準不會只有成績,鼓勵學生自己提出學習目標。

會後接受媒體聯訪,陳文章進一步表示,計畫命名定為NTU Go Beyond the Border,初步規劃一年新台幣1000萬元的經費,將採全數募款,經費運用限制性會比較少一些。預估從113學年度寒暑假開始,每年會送100名學生出國,未來也考慮再擴大,不會只停留在100名。

陳文章表示,近年海外與台大談合作的學校非常多,包括美國哈佛大學、西北大學每年都會送學生到台灣。未來也希望以「群體」的方式,提供完整的計畫方案供學生選擇。