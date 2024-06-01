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陸排名前5校碩士！他猶豫該不該回台從事「科技業」過來人搖頭：不吃香

聯合新聞網／ 綜合報導
一位在陸就讀IC設計的網友發文詢問，未來畢業回台求職是否會因為學歷而難找工作。情境示意圖。圖／Ingimage
一位在陸就讀IC設計的網友發文詢問，未來畢業回台求職是否會因為學歷而難找工作。情境示意圖。圖／Ingimage

在海外求學的台灣人，會因為薪資及學歷問題，猶豫畢業後是否該回台發展。一位在大陸讀碩士的網友發文表示，他目前在大陸排名前5的學校學習IC設計，擔心未來若回台灣就業，自己的學籍會不會被歧視？同時也想了解現在台灣科技業的薪資行情。

原PO在Dcard發文表示，他從國二起就在海外求學，目前在大陸排名前5的學校讀碩士，碩士論文方向為ADC（數位類比轉換器）。因為半導體產業在國際上較為敏感，擔心未來回台找工作時，他的學歷會受到歧視，猶豫是否該到其他國家讀個博士，之後再回台就業？

此外，薪水也是原PO考量的重點之一。原PO指出，過去大陸行情好的時候，碩士畢業的稅前年薪約為30至50萬人民幣（約新台幣135至225萬元），近兩年大陸半導體行情差，稅前年薪大概是30至40萬人民幣（約新台幣135至180萬元）。最後，原PO表示，因為他在大陸念書，已經習慣打簡體字了，想順便了解台灣人對簡體字的看法。

學歷方面，網友的看法不一，「絕對會，一堆頂大免洗研究生跪著要進來，為什麼要賭會去選你」、「一定有差，四大一堆等著他們挑，沒必要冒險選對面的」、「我覺得不會耶，公司有些上海team、北京team，大家都合作愉快」、「如果是前五的話應該是沒問題」，還有一位畢業於復旦大學的網友分享經驗，「就算前5也不會吃香，甚至是劣勢」、「是會有面試機會，但是學歷不會特別出眾，主要是公司應該不太清楚大陸IC Design課程的水準如何」。

也有網友就薪資問題給予回應，「底薪部分，中國薪資行情跟台灣差異不大，台灣公司主要是靠獎金，但中國應該滿多公司可以賭股票的，這個就看公司狀況」、「薪水看你去哪家，碩士RD起薪100多正常」、「薪資台灣可能好一點」。

至於簡體字，多數網友都建議原PO改過來較好，「簡體字絕對被歧視」、「台灣人滿在意簡體字的」、「除非是在大陸上班的工程師，不然在台灣上班還打簡體字，被歧視是自找的」。

半導體 求職 碩士 科技業 薪資

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