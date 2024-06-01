台大生提案增素食、永續飲食比例 引校務會議激辯

台大今天召開校務會議，學生代表提案規劃永續飲食目標，增加植物性飲食（素食）的比率，使用對生態友善及符合動物福祉的食材等，但也有人擔心會提高價格，讓學生難以負擔。

台灣大學今天召開校務會議，多名師生代表共同提案，建議學校規劃10年期的永續飲食推動目標，研擬提高植物性飲食比例，減少剩食、運送里程、一次性餐具，並使用對生態友善與符合動物福祉的食材，每年公開規劃和執行進度。

上述提案指出，植物性飲食對減少碳排放有顯著成效，國內外大學多有採取，例如英國劍橋大學校內餐廳就大幅減少使用牛肉和羊肉；倫敦帝國學院也承諾在永續食品和飲料的政策中，至少增加50%的純素選項。

提案認為，台大目前只有少數餐廳提供動物福利蛋，其他包括友善牛乳、禁止格子籠飼養等，也都大幅落後海外學校。

不過今天校務會議上，許多師生代表提出不同意見，擔心校方若以法規強制提高植物性飲食比例、使用動物福利蛋等，業者將不得不漲價，最後也會轉嫁在消費者上，恐使學生的餐費負擔大增。

一名學生代表說，如果台大可以用增加補助的方式，大家都會歡迎這樣政策，但「學生不應該為這些倡議者的理念埋單。」另一名教師代表則建議，學校可設計租金抵讓制度，鼓勵業者提供更好的健康和環保教育。

對此，校長陳文章表示，學校幾乎都是用最低標，才能找到廠商到台大賣東西。他肯定學生的提案，且目前政府還沒有訂定相關法規，讓學校有所依據。

最終陳文章拍板由校內的膳食委員會、永續委員會與提案代表來討論，如果有初步結論，會再與師生代表商討，進而提出長程規劃。