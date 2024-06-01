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北藝大「超豪華氣派校長室」開箱！上百名學生狂酸：原來學費都花在這

聯合新聞網／ 綜合報導
國立台北藝術大學校長陳愷璜日前接受媒體採訪，首度公開校長室的氣派裝潢，還設有幾座難以忽視的巨大裝置藝術。報導刊出後，湧入不少北藝大學生諷刺「原來學費都花在這」。圖/取自「verse.tw」Instagram
國立台北藝術大學校長陳愷璜日前接受媒體採訪，首度公開校長室的氣派裝潢，還設有幾座難以忽視的巨大裝置藝術。報導刊出後，湧入不少北藝大學生諷刺「原來學費都花在這」。圖/取自「verse.tw」Instagram

國立台北藝術大學校長陳愷璜日前接受媒體採訪，首度公開校長室的氣派裝潢，還設有幾座難以忽視的巨大裝置藝術。報導曝光後，不少北藝大學生看傻眼，認為校方長期忽視宿舍漏水、宿舍缺額、缺乏系館等問題，紛紛留言狂酸「原來學費都跑到校長室了」、「能不能不要再佔學生的便宜」。

根據《VERSE》雜誌報導指出，陳愷璜從2017年接下北藝大校長一職，將校內倉庫改建為氣派校長室，在這巨大空間內放置沙發、巨型書櫃、會議桌、和幾座難以忽視的巨大裝置藝術，笑稱自己是「躲在倉庫裡面的校長」，直言「把『藝術大學校長』這個身分，當作當代藝術在創作」。

不料，《VERSE》雜誌報導刊出後，湧入上百位北藝大學生不滿，抗議校方忽視學生宿舍漏水、缺額與缺乏系館等問題，原來經費全花在校長室，紛紛表示「原來這就是藝術！學費都跑去這裡啦」、「能不能不要再佔學生的便宜」、「原來學費都跑到校長室了」、「揪團參觀校長室了啦」、「有這麼大的書櫃，卻沒有學生可以住宿的補救跟空間」、「宿舍整修，名額變超少也沒有任何補救措施只給組屋網站連接，學餐也又爛又貴」、「我們這學期搬教室 所有東西強制帶回家因為沒地方放，還是校長室可以借放？」、「校長，綜合宿舍要被拆掉了，我沒有地方睡覺了，你的辦公室看起來好大，我可以睡在那嗎，拜託啦，我不會打呼」。

而陳愷璜稱校長室是由倉庫改建一說，北藝大前校長楊其文在臉書指出，現今氣派的校長室，原先並非是倉庫，而是招生闈場，一直到考試出題方式變革，才沒有繼續使用。空出來的闈場，曾經考慮作為校史館，但因經費過高，決定先保留空間，預備作為新設系所不足空間時的教學替代場所。

楊其文說明，北藝大第一任到第九任校長，都使用由建築師李祖原設計的校長辦公室，就連前前任校長坐了七年的座車，自己依舊東奔西跑繼續坐了四年，直言「治校辦學是開創，並將資源留用在學校跟學生身上，是基本的認知」，認為陳愷璜現在最應該做的事，就是申請金氏世界紀錄，看看號稱「一個躲在倉庫裡面的校長」，他的辦公室是多麼的令人驚嘆。

住宿 大學生 宿舍 裝置藝術

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