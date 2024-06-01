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黃仁勳明天台大開講！學生寫信急問校長想參加 陳文章：很抱歉

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
黃仁勳出沒台大校園，他拿著校長送的T恤開心比量。圖／取自台大臉書
黃仁勳出沒台大校園，他拿著校長送的T恤開心比量。圖／取自台大臉書

國立台灣大學今天舉行112學年第二學期第二次校務會議，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於6月2日於台大發表主題演講，台大校長陳文章今天表示，日前接到很多學生來信，詢問能否到場聽講，「但很抱歉，不是台大舉辦。」建議無法入場的師生屆時能透過媒體轉播參與。

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）6月4日開展倒數計時，輝達執行長黃仁勳於6月2日於台大發表主題演講，概述AI生態系統的下一步發展，提前炒熱話題。

據了解，黃仁勳演講當天，屆時台積電總裁魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、廣達副董暨總經理梁次震等產業巨頭都將出席聆聽。

黃仁勳昨天也現身台大場勘，隨後前往第一學生活動中心，學生則紛紛向黃仁勳索取簽名，黃仁勳則是來者不拒，熱情地和師生寒暄、合照。去年台大已授予黃仁勳榮譽博士，昨日也由陳文章再致送NTU T-SHIRT。

陳文章今天也提醒學生，近日收到很多學生來信，詢問明天是否可到場聽演講。但該活動非台大舉辦，僅是活動主辦方向台大租場地，屆時也會有媒體直播，建議無法入場的師生屆時能透過媒體轉播參與。

台大 台積電 陳文章

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