越南河內大學下屬人文社會大學訪台 促文史哲交流

越南河內國家大學下屬人文與社會科學大學校長黃英俊近日率團訪台，參訪台大、台師大等校，促進台灣與越南的文史哲領域交流，並與國家圖書館洽談合作設立台灣漢學資源中心。

教育部今天發布新聞稿，河內國家大學下屬人文與社會科學大學是越南歷史最悠久的大學，前身為文科大學及河內綜合大學，在人文與社會科學領域有重要地位，校長黃英俊則是考古學及越南近代歷史學者。

教育部指出，黃英俊這次率團來台，洽談越南學位生就學與短期研究學生的交流計畫，同時也拜會國家圖書館，參觀多媒體創意實驗中心與善本書室。雙方洽談設立台灣漢學資源中心計畫的可能性，以及合作出版典藏越南古籍「貢草園集」。

河內國家大學下屬人文與社會科學大學同時是越南語教學的權威單位，台灣的台中科技大學自民國104年起就選送學生前往學習越南語，並合作舉辦越南語能力測驗，由越方出題、評分及頒發證書。這次黃英俊訪台，兩校簽署合作備忘錄，促進長期合作。

台灣與越南高等教育交流近年日益密切，根據教育部統計，越南在112到113學年間，居全球來台留學人數第一名，共計2.7萬餘人，其中學位生1.8萬餘人。