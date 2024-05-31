實踐大學社會責任 屏科大關注屏東在地發展缺口

屏科大今天發表第3期USR（大學社會責任）計畫成果，包含以「里山根經濟」為主軸的深耕型計畫等5案，以永續發展與生態保護為前提，關注屏東發展缺口，讓學界帶領地方成長。

國立屏東科技大學校長張金龍表示，屏科大在大學社會責任實踐上，首重環境永續發展與生態保護，致力打造綠色低碳校園；其次關注在地發展缺口，投入大學專業並培育人才。這次展出5案USR實踐計畫也是盤點屏東發展缺口，再組成因應團隊。

5案中唯一深耕型計畫由教授陳美惠引導，她說，早在USR計畫推行10多年前就走進社區，深深認同大學的社會參與角色。保育環境不能單靠地方熱情，還需要學界參與給予專業支持。

陳美惠以推動林下經濟為例，霧台鄉森林覆蓋率94%，不適合平地農業，在尋求合適混農林業中，發現蜜蜂常在農地農藥中毒死亡，而蜜蜂有許多環境效益如授粉等，因此將養蜂帶入山林，兼顧地方永續與社會經濟平衡。

陳美惠指出，在森林養蜂一開始有許多技術要克服，蜜蜂養出來後，又涉及產品開發與行銷，後續推行結合環境教育、食農教育遊程，這些都需要跨領域專業，逐步去幫助地方建構永續產業跟生活模式；USR不僅鼓勵大學老師走出去運用知識幫助社會，更讓學生縮短學用落差，甚至有學生從研究生時期加入養蜂計畫，畢業後成百大青農。

屏科大今天新聞稿指出，推出5案全數通過教育部USR計畫，分別為深耕型計畫1案，以及萌芽型計畫4案。深耕型計畫由陳美惠帶領「里山根經濟－林下經濟、生態旅遊的軸帶深耕與農林地碳匯人才培育計畫」。

萌芽型計畫4案由張金龍與跨域中心中心主任龔旭陽帶領的「沿山185熱帶有機廊道－農業數位轉型及生態系建構之USR實踐計畫」、副校長施玟玲引導「點亮馬卡道健康農產業振興與優化」、休運系教授蘇蕙芬領導「老幼共榮、幸福陪伴－營造屏東老幼永續幸福家園」、智慧機電學程教授徐子圭帶領「國境南灣飛夢園」。