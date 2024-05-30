我國創立最早基金會 清大庚子賠款中基會滿百年

中華教育文化基金會創立於1924年9月18日，負責管理八國聯軍庚子賠款美國退款成立的清華基金，今年成立滿百年，是全國最早成立的基金會。清華大學今辦回顧研討會紀念，未來基金孳息將持續資助學術研究、培養人才。

1900年義和團事件爆發，引發八國聯軍進軍清帝國報復，清國不敵戰敗，1901年9月7日簽訂「辛丑條約」，向多國列強賠償，稱為「庚子賠款」，1909年美國退還部分賠款成立清華大學，培養中國留美人才，1924年美國退還剩餘庚子賠款，用於辦理對華教育文化事業。

中基會自1924年起負責管理這筆退款，退款存放至美國銀行設立的「清華基金」，至今每年清大仍收得到基金產生的利息，辦理學校發展。

前校長陳力俊說，中基會掌管的清華基金經歷北伐、抗日及遷台等動亂時期，一路支持清華，儘管大多數的不動產及股票在國共內戰時都留在大陸帶不出來，所幸仍有部分資產配置在美國，在前校長梅貽琦努力下，持續以基金孳息支持清華在台建校及發展迄今。

清大校長高為元表示，百年前設立的基金到今天仍支持清華大學的校務發展，傳達了永續的理念，也與清華最近推動的傑出人才基金目標相符，都以投資及孳息持續獎勵人才，期許中基會與清華攜手共創下個百年輝煌。

清大表示，首任校長羅家倫百年前即力主並成功將清華基金交給中基會妥善管理，以免庚款被誤用，歷來多位清華校長如梅貽琦、閻振興、毛高文、劉兆玄、陳力俊等都擔任中基會董事，協助管理這筆基金。

中基會由中美共同催生，創始初期的15位董事席位中，有3分之1為美方代表。今天也有4位美方董事來台參加研討會，慶祝中基會成立百年，包括喬治布希美中關係基金會總裁費爾斯坦（David Firestein）、德州大學奧斯汀分校教授登普斯特（Douglas Dempster）、亞洲基金會榮譽主席富勒（William Fuller），以及台灣美國商會前會長派克（Robert Parker）。