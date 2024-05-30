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台科大吳榮梅攝影雕塑作品 獲美國繆思設計大獎

中央社／ 台北30日電

台科大建築系兼任助理教授吳榮梅以美感實踐社會理念，今年以「煉金術花園」雕塑裝置作品、「銀河」等多件攝影作品獲得美國繆斯設計金獎及攝影金獎。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，美國繆斯設計獎（MUSE Design Awards）是由國際獎項協會於2015年設立的國際設計獎，集結全球跨領域設計思維，以表彰全球優秀的原創設計作品為宗旨，美國繆斯攝影獎則表彰突破攝影極限的傑出才能及創造力。

台科大表示，以美感實踐社會理念的吳榮梅，設計社會雕塑裝置藝術作品「煉金術花園」，包含「飛翔」、「永恆」、「迷宮之心」、「蛻變」等4件雕塑作品，設計理念出自關心世界永續發展，對快速消費型態產生大量廢棄物的憂慮，作品獲得美國繆斯設計獎的概念設計金獎及概念設計展覽金獎。

吳榮梅指出，近年大眾對3C產品出現高度需求及高速替換率，回收率卻過低，她以社會雕塑裝置作品「煉金術花園」揭示人類對自然的敬畏之情，雕塑靈感源於自然生物，其中「蛻變」象徵形式轉化，隱喻回收新生的煉金術。

今年吳榮梅也以畫意攝影方式，演繹自己的雕塑作品，在特別的環境及光控下，創造純淨的光線軌跡，「飛越極限」、「銀河」、「蒲公英幻想曲」、「飛翔的勝利女神」等系列作品共獲得11項美國繆斯攝影金獎。

自海外學成返國後就在台科大執教的吳榮梅表示，創作與教學一樣重要，教學過程不僅是知識的傳授引導，也分享創作經驗，她也通過與學生互動及反饋，教學相長。

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