台首研發AI機械狗 未來可送餐、巡檢

台灣近年面臨嚴重缺工，台灣大學機械系團隊在智慧化浪潮下，起心動念研發台灣首創、自主研發的ＡＩ機械狗（NTU DogBot），昨天首度亮相。機械狗Oliver可扭動身體、多方向移動、原地繞圈，並可透過攝影機將影像傳輸至螢幕；研發團隊期盼，未來能達成由機械狗在室內外送餐，甚至工地巡檢等任務，解決缺工。

由國科會支持的國立台灣大學機械系教授郭重顯研究團隊，打造長五十四公分、重十六公斤寵物型機械狗Oliver，以及長九十三公分、重四十公斤的工作型機械狗Dustin，兩者均具自主定位導航能力。

郭重顯表示，Oliver可全向式行走，姿態與軀體平衡控制，具語音互動能力，未來可從事居家陪伴；Dustin搭配相機或音頻感測器即能定點巡檢，並可結合Line Bot傳遞巡檢訊息，未來規畫搭載噪音、溫度偵測等各式感應器。

郭重顯指出，Dustin產出約一個多月，還在觀察穩定性並接續優化，預計年底可上下樓，之後接續挑戰如石頭、泥土路，跨越門檻或管線等障礙物。

郭重顯分享，工作型機械狗能回應產業需求，設定的短期目標為，機械狗於二○二五年，協助室內送餐，在未達防爆等級前協助工廠巡檢，如危險警告等。中期預計至二○二七年，再搭配防水、防塵功能，配合自駕車越過人行道、樓梯等送貨，以及自主巡檢建築物。長期目標則為二○二七至二○二九年，達到防爆等級，用於化工廠巡檢和搜救。

郭重顯指出，台製機械狗造價約為台幣一六○萬元，約僅國外一半，希望台灣企業以低成本導入應用，並提供客戶彈性化方案，解決缺工痛點。