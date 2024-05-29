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政大開設自主通識課 搭建竹屋學習傳統工法技藝

中央社／ 台北29日電

政治大學開設自主通識課程，藉由學習與實作，帶領學生探索原住民傳統建築與文化，並透過搭建竹屋學習傳統工法、傳承技藝。

政治大學今天發布新聞稿指出，「竹屋．築屋—原住民傳統建築與文化學習」自主學習通識課程由政大原住民族學生資源中心、原住民學生大使、7名對搭建竹屋有興趣的學生於112學年第1學期開始籌備，秉持「建造我們的聚會所」的初心設計課程，經過1學期討論後，決定以泰雅族穀倉為模板進行設計，於112學年第2學期正式開課。

該課程於今年2月29日、3月5日邀請校內外講師以「政大綜院發呆亭」與「台灣原住民居住與建築文化」舉辦第1階段的文化講座，並於3月底前往東華大學、銅門部落、兒路藝術工寮移地教學，參訪位於校園和部落中作為「聚會空間」的傳統建築，最後回到政大進行「穀倉搭建實作」。

政大提到，實作課程也邀請來自新竹縣五峰鄉的泰雅族老師們共同參與，在搭建課程的開始，還進行祈福儀式，並帶領學員進行兩週的搭建課程。

政治大學民族系副教授王雅萍解釋，近年來台灣有許多原民中小學開始進行工藝復振，期盼孩子能更認識傳統文化，本次課程也是傳統工藝復振當中的一環。

政大提到，竹屋課程的初衷是希望透過學習與實作，落實自主學習精神，讓學生透過竹屋搭建過程，學習傳統工法、傳承技藝，期望透過日後的維護工程，讓學生更熟悉工藝使用；同時藉由文化講座、移地學習到實地搭建，讓學員探索原民傳統建築與文化，期望未來穀倉在校內成為休息、聚會、學習與對話的場所。

原住民 建築 政大

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