全球均溫在2023年達到歷史高點 中央大學研究氣候變遷

全球均溫在2023年達到歷史高點，中央大學與挪威南森遙測中心（NERSC）簽署「雙邊合作備忘錄」，雙方將分享各自特色領域發展利基，連結2國學研組織的人際網絡，協力應用衛星遙測、海洋觀測與地球物理探勘等技術於極地研究、氣候遙相關及永續發展等議題，並提供學生與研究人員互訪交流機會，推動學術發展與國民外交。

中央大學由周景揚校長帶領學務長林沛練等人同赴挪威卑爾根的挪威南森遙測中心參與簽署儀式，雙方一同開啟嶄新的跨國合作模式。

南森遙測中心主任 Tore Furevik 表示，全球均溫在 2023 年達到歷史高點，且 2024 年也呈現異常高溫型態，極區的大氣海洋環境變化迅速，需透過長期持續的衛星監測與現地調查，以了解地球增溫在極地提前反應的各種徵兆，尤其 遙測中心以海冰模擬見長，透過頂尖的 neXtSIM海冰模擬模式，可完整呈現過往與未來的海冰消融樣態，充分模擬北極無冰狀 態對於海洋環流、漁業資源、觀光航運等顯著影響。

周景揚說，台灣在海域調查的能量豐沛，在地科領域的研究成果卓著，雖然地理上位處中低緯度，但對於氣候變遷與調 適等全球議題也能善盡地球公民責任。中央大學在 2023 年成立「台灣極地研究中心」，以長期累積的海域調查與衛星遙測實力作為槓桿，擴大校方於極地研究的影響力，也積極參與當地學術組織，分享珍貴觀測資料與科研成果。

遙測中心成立於 1986 年，為紀念 19 世紀末期挪威著名的探險家 Fridtjof Nansen，彰顯其積極遠征北極的卓越貢獻，發展重點為全球尺度的環境監測與永續發展，除位於挪威卑爾根的中心外，全球有5個分支研究中心，往後每年將提供中大學生與研究人員至該單位短期訪問， 並分享研究船航次供臺灣學者利用。