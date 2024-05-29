談大學與地方創生 屏大與日本跨校翻譯合作出版

國立屏東大學執行教育部USR地方創生計畫，與日本弘前大學合作出版「邁向後地方創生-大學與社區協作的未來」，今天舉行發表會，將作為校內執行USR計畫學分學程閱讀教科書。

屏東大學持續5年執行教育部USR地方創生計畫，近期完成與日本弘前大學首次合作翻譯出版的「邁向後地方創生-大學與社區協作的未來」，還有透過學分學程教學實務所編印的「地方創生士-走入在地必備的12堂課」，等2本書籍，今天舉行新書發表會。

屏東大學校長陳永森表示，弘前大學是日本東北地區知名大學，屏東大學從2019年3月與弘前大學簽訂交流協議以來，陸續進行雙邊參訪交流及座談會；2019年6月的參訪活動，時任人文社會學院長簡光明把屏東大學推動「屏東學」經驗，與弘前大學推行的「津輕學」進行交流對話，並取經日本地方創生的經驗與台灣推動歷程進行交流。

陳永森說，「邁向後地方創生-大學與社區協作的未來」是第1本由大學出版的書籍，感謝弘前大學授權，促成此次跨校的翻譯合作，也藉此學習日本經驗，了解大學如何與地方夥伴共創新生的作法，書籍將會將作為校內執行USR計畫學分學程閱讀教科書。

日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史表示，身為日本青森縣民，很高興以地方創生為主題的書籍能夠以這樣的方式交流並且出，也期待接下來雙方能夠有更多的合作。