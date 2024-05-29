台首創自主研發AI機械狗 有望投入鐵道維修、工地巡檢

國立台灣大學機械系教授郭重顯研究團隊，在國科會計畫支持下，打造台灣首創自主研發ＡＩ機械狗（NTU DogBot），並於今天照首次發表會。台大團隊現場演示，機械狗Oliver可扭動身體、多方向移動、原地繞圈等，並可透過機身上的攝影機，將前端影像傳輸至螢幕。團隊期盼，機械狗未來能達成自主送餐，甚至協助鐵道維修、工地巡檢等任務，解決缺工問題。

國科會工程技術研究發展處處長李志鵬表示，近年百業缺工，但ＡＩ則帶動機器人研發風潮，國內團隊也研發出第一隻機械狗，有別於向國外購買，自主研發的機械狗成本較低，且能符合在地需求客製化；再者，後續亦能針對產業需求調整，使其運用更有彈性。

郭重顯團隊於2022至2023年間，以3D列印研發出長42公分、重4公斤的小型機械狗進行步態控制以及自主定位和導航驗證，之後藉由國科會產學計畫，完成54公分長、重16公斤的寵物型機械狗Oliver，以及93公分長、重40公斤的工業型機械狗Dustin，兩者均具備自主定位導航能力。

Oliver可完成全向式行走，姿態與軀體平衡控制，配備相機則可完成定點巡檢；Dustin則規劃搭載各式工業用途感應器，如噪音、溫度、氣體偵測等，達成階梯和斜坡行走，克服如廠區管線等地形障礙，未來搭配相機或音頻感測器即能定點巡檢，並可結合Line Bot即時傳遞巡檢訊息，

郭重顯指出，Dustin預計年底可達成「上下樓梯」，之後接續挑戰不平坦的石頭路以及泥土路，跨越門檻或管線等障礙物。目前Dustin產出約一個多月，還在觀察穩定度再接續優化設計。

郭重顯也表示，未來期望發展兩種市場，寵物型機械狗成本低、技術挑戰較小，但能適度給予家庭陪伴；工業型機械狗才能回應產業需求，短期內至2025年，希望機械狗可搭載食物倉協助室內送餐，在未達防爆等級下，協助工廠自主ＡＩ巡檢，如協助量尺度、危險警告等；中期預計至2027年，機械狗可再搭配防水、防塵功能用於戶外，配合自駕車越過人行道、樓梯等送貨，以及自主巡檢建築物；長期則為2027至2029年，機械狗達到防爆等級，用於化工廠ＡＩ巡檢、災難搜救。

郭重顯說，機械狗已廣泛見於歐美國家，如美國將機械狗用於電網巡檢，歐洲則用於地鐵隧道和管線養護檢修，西班牙甚至有機械狗「科技警察」抓交通違規。對國內而言，工業用機械狗價格高、客製化應用與ＡＩ程式開發技術不足，導致即便引入國內，維護和擴充成本也相當高昂。