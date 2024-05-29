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大學暑假先修課新增國文藝術人文 提高線上課比例

中央社／ 台北29日電

提供準大學新鮮人選修的大學先修課程，除了微積分、程式設計等基礎必修學分外，今年更新增大一國文及藝術人文領域，並提高線上課程比例，有助於節省交通和住宿成本。

中央大學今天發布新聞稿指出，由教育部指導、中央大學執行的大學先修課程，主要招生對象為繁星推薦、個人申請招生管道的錄取生及高一、高二在學生，共有15所夥伴學校共同開設大學基礎必修課程，分為13個課程領域，每年提供20多門課程。

為回應學生修課需求，中央大學提到，大學先修課程除了微積分、經濟學、程式設計等基礎必修學分外，今年還將新增大一國文及藝術人文領域，提供中文寫作及藝術欣賞相關課程，並提高線上課程比例，節省學生的交通往返時間及住宿成本，是準大一生暑假期間自我加值的首選。

中央大學表示，近年參加大學分科測驗的學生比例回升，但仍有5至6成學生在暑假前已確定錄取學校，為避免學習「空窗期」造成大學入學後的銜接問題，許多準大一生已主動查詢暑期先修課程資訊，而準大一生於入學前預先修畢基礎必修學分，開學後就能辦理學分抵免。

大學先修課程於5月30日至6月25日受理報名，準大學新鮮人可上網參考（https://cis.ncu.edu.tw/ApcourseSys/）。中央大學也鼓勵喜愛日本文化的學生可以在暑假完成日文先修課程，讓後續進階課程選課更方便，也有助於學生申請到日本當交換學生。

中央大學 住宿 日本

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