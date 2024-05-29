鼓勵暑假修課 台師大試辦免學分費、調降開課人數

為鼓勵學生善用暑假彈性修課，台師大教務處今年暑假試辦放寬日間學制暑期授課措施，包括免收學分費、調降課程最低開課人數，目前已開設近60門課程供學生選修。

台灣師範大學今天新聞資料指出，為與國際學制接軌，以利學生跨國移動學習，台師大率先於105年的台灣大學系統（台大、台師大、台科大）3校教務會議中提案，每學期上課週數從18週改為16週，教育部於2022年4月7日同意備查台師大111學年行事曆，台師大也自111學年起，實施1學期16週的制度。

配合台大系統實施1學期16週制度，為鼓勵學生善用暑期時間，彈性修讀課程，台師大教務處將於112學年試辦放寬日間學制暑期授課相關措施，包括擴大免收學分費範圍及調整課程最低開課人數，希望讓更多學生靈活運用時間選修。

根據台師大教務處規劃，為減輕學生暑期學費負擔，將擴大免收學分費範圍，除了研究生修讀師資培育課程及學士班延畢生維持依規定繳交學分費外，其餘各類課程皆免收學分費。

為確保更多課程得以開課，台師大教務處也調降暑期課程的最低開課人數，一般課程（不分學士班、碩士班、博士班）調整為7人；共同科、通識、師資培育課程調整為10人。

台師大表示，目前已開設近60門暑期課程，涵蓋工程、科學、社會、人文等多元領域，還將陸續新增課程；暑期上課期間第1期自6月24日至7月21日、第2期自7月22日至8月18日。