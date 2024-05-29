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世新大學畢業展發想創意 拉近消費品牌與青年距離

聯合報／ 記者高凌雲/台北即時報導
世新大學公共關係暨廣告學系舉行畢業展《限時•動態》，創意發想拉近消費品牌與青年距離。圖片提供/世新大學
世新大學公共關係暨廣告學系舉行畢業展《限時•動態》，創意發想拉近消費品牌與青年距離。圖片提供/世新大學

世新大學公共關係暨廣告學系5月24日至26日，在松山文創園區一號倉庫，舉行第30屆畢業展覽《限時•動態》，吸引逾千人參觀。

這項畢業展覽的命名意義，其中「限時」並非只代表時間匆促，也是一種啟發創意的力量。身處充滿變動和挑戰的環境，「動態」使公關廣告人能更具靈活與彈性，使創意能順應市場需求與即時地回應，保持產業的新鮮感與即戰力。

這次世新畢業展主要對象是Z世代青年，他們身處多元媒體與數位傳播的多樣環境，受到創新、彈性、敏捷、活躍、跨域知能的迭代下，應用行銷、廣告、公關三位一體的整合思維及能力，與15家橫跨消費電子產品、飲食生活、美妝保養、寵物食品、保健用品等不同知名品牌合作，在展區中過互動設計與體驗活動，提升品牌在年輕族群的認知與好感。

學生組成的整合行銷傳播團隊與新創保健食品品牌合作，藉由有別於傳統保健食品行銷方式及品牌印象，做出差異化行銷提升品牌話題及知名度，讓消費者透過沉浸式體驗活動，探索自身意識，找尋生活平衡。

這項展覽展示了學生創意和專業能力，也為許多品牌提供與年輕族群深度互動的平台，拉近品牌與Z世代的距離。

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