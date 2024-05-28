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慈濟攜手科技業導入EMS 提升能源使用效率

中央社／ 台北28日電

為提升能源使用及用電安全保護，慈濟基金會今天宣布與強大軟體科技公司合作，除了在慈濟3個場域導入能源管理系統（EMS），維護用電安全外，也將致力於淨零探排、永續發展。

慈濟基金會指出，為提升能源使用及用電安全保護，強大軟體科技公司主動與慈濟基金會洽談企業共善合作，今天雙方舉行簽約儀式，強大科技也協助慈濟位於花蓮縣的靜思精舍、花蓮靜思堂及新北市三重志業園區，建置導入能源管理系統（EMS），並提供解決方案、維護用電安全。

慈濟基金會執行長顏博文表示，慈濟雖不是製造業，但觀察在台灣及全球各地規模，慈善組織在各場域會所總用電量並不少，建置能源管理系統，期望可以更精準的監控能源使用在什麼地方。

強大軟體科技總經理陳光熹說，「淨零革命！沒有局外人」，走在淨零碳排之前，關鍵在於政策與行動及企業的響應與轉型，先從強化用電安全開始，期許此次活動能讓政府、民間和產業共同一心，攜手邁向淨零目標。

慈濟基金會表示，強大的EMS軟體技術是維持環境永續關鍵，可確保用電安全、提高用電效率，藉由能源調度穩定電網運轉，未來雙方將持續發揮環境保護、共同致力於淨零碳排和永續發展，進一步深化共識，共善建構社會上的愛心生態系統。

慈濟 永續

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