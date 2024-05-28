成大研發奈米級螢光元氣彈 提高疾病偵測技術

國立成功大學今天宣布成功研發世界首創「奈米級螢光元氣彈」，以進行細胞螢光影像，提高疾病偵測技術靈敏度，使癌細胞無所遁逃，也讓世界見證台灣奈米科技重大突破。

成大今天發布新聞稿指出，「奈米級螢光元氣彈」由成大化學系教授葉晨聖團隊研發，藉由放電細菌膜包覆增強上轉換粒子螢光機制，讓複合奈米粒子如同「凝聚超強的螢光元氣彈」，提高疾病偵測技術靈敏度。這項研發已獲得國際期刊「先進材料」（Advanced Materials）刊登。

成大表示，葉晨聖研究團隊製造出含稀土元素NaYF4:Yb,Er約60奈米大小的上轉換材料，在相同激發光條件與材料濃度下，用螢光光譜儀進行測量，發現包覆細菌膜後的螢光強度較包覆前提高4倍，這是世界首創使用細菌膜增強上轉換奈米粒子放光強度的新世代方法。

葉晨聖和論文第一作者王柳鈞說，「奈米級螢光元氣彈」將低能量光（如近紅外光）轉換成高能量光（如可見光），如同「波長轉換器」作用一樣，以低能量光照射生物組織，再轉換成高能量光，避免將高能量光直接照射傷害生物組織，此技術將可廣泛應用在疾病偵測與治療追蹤。

葉晨聖表示，這項技術像是點亮癌細胞的發光器，在癌細胞量很低時就可被檢測出來，成為奈米醫材新利器。目前研究團隊已同步申請美國專利臨時案（申請證號63/649962）、與美國及台灣專利，朝產品化規劃，造福人類。