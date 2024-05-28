台科大提供課程地圖助選課 跨域跨校學習夯

台科大各系提供課程地圖，讓學生選課時有參考依據。依台科大教務處統計，每年約300名學生完成輔系和雙主修，跨域學習和跨校學習成為熱門趨勢。

台灣科技大學教務處今天新聞資料指出，踏入大學是全新的學習階段，不再有固定課表，需要自己了解課程與生活安排，學生最常遇到的就是如何安排選課、課業是否繁重等問題，因此教務處針對高中職學生最想知道的5個問題，透過影片邀台科大學生提解答和建議。

台科大教務長陳素芬表示，學生可以透過台科大各系的課程地圖，瞭解大一到大四的必修課程、專業選修課程，知道每個課程的學分數及必選的專業課程有多少，並透過課程地圖，掌握這些課程的關聯性。

陳素芬提醒，在選課安排時，學生也需將出國交換、實習、輔系和雙主修納入考量；目前跨域學習是趨勢，台科大每年有近300名學生完成校內輔系及雙主修，最近一年跨校到台大系統（台大、台師大）進行輔系、雙主修的人也增多，有51名台科大學生完成跨校輔系、35名完成跨校雙主修。

台科大學生徐可芹在影片中分享，選課需注意選課、加退選時間等時程規定，還要清楚哪些課程是一年級要先修、二年級才能修，避免擋修的問題；選課時可以問學長姐、查課程評價、去旁聽、參考老師的教學大綱和評分、授課方式和標準，作為選課的依據。

對於高中職生好奇大學是否任你玩4年？台科大學生普遍認為，大學課業還是蠻重的，「就算要玩，最多也只能玩2年」。台科大學生紀嘉和也鼓勵學弟妹，可在大學嘗試不同社團或參與各式活動，但仍需兼顧課業，也可在大三時先進實驗室，除了培養專業能力，也比較能知道自己未來的方向。