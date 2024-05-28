哈佛女聲首來台演出 將與北科大阿卡北拉樂團合唱

美國哈佛大學女高音無伴奏合唱團The Radcliffe Pitches應璞樓基金會邀請，首度來台公開演出，今晚將與北科大阿卡北拉人聲樂團合唱，攜手打造跨海高教音樂晚會。

台北科技大學今天發布新聞稿指出，The RadcliffePitches創立於1975年，目前團員由14名哈佛大學生組成，除了在哈佛校園定期公演，巡演足跡也遍布美國本土及海外，包括泰國、中國、日本、韓國、英國、法國、德國和香港等。

璞樓科技文化藝術基金會董事長、北科大榮譽教授林啓瑞表示，璞樓基金會為北科大校友們組成的NPO公益團體，此次邀請哈佛歷史最悠久的女高音無伴奏合唱團The Radcliffe Pitches首度來台公開演出，她們特別挑選「月亮代表我的心」這首中文曲，期待與台灣聽眾相見。

北科大提到，北科大阿卡北拉人聲樂團成立第5年，曾在110年校慶校歌錄製、校慶典禮、台北技職聯盟大安森林健走等活動中演出；哈佛合唱團TheRadcliffe Pitches與北科大阿卡北拉人聲樂團將於今晚在北科大世雄感恩演藝廳舉行的音樂晚會中同台演出，希望學生透過音樂交流認識不同文化的美。

哈佛合唱團The Radcliffe Pitches除了9首表演曲目，還將與北科大阿卡北拉社合唱LOVE、月亮代表我的心，北科大城市科學實驗室的尖端科技教具「波士頓動力機械狗Spot」也會同台伴舞，北科大阿卡北拉社樂團則會表演「小手拉大手」等8首曲目。