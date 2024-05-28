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興大攜中榮 打造智慧醫療園區

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
興大校長詹富智（左）、中榮院長陳適安，昨簽署合作意向書，打造智慧醫療園區。圖／台中榮總提供
興大校長詹富智（左）、中榮院長陳適安，昨簽署合作意向書，打造智慧醫療園區。圖／台中榮總提供

中興大學成立醫學院與學士後醫學系後，昨校方與台中榮總簽訂合作意向書，將在南區復興校區打造智慧醫療園區，包含興建中興大學附設醫院、醫學教學研究大樓等，瞄準全人醫療、智慧醫療趨勢，培育人才與提供服務。

興大校長詹富智、台中榮總院長陳適安昨簽署「智慧醫療園區醫療與教學研究合作開發意向書」，中興大學復興校區位於南區五權南路、復興路三段，佔地約2.4公頃，緊鄰國立公共資訊圖書館。校方表示，2022年在中興新村成立醫學院後，進一步與台中榮總合作，將籌建附設醫院。

校方表示，目前規畫復興校區為智慧醫療園區，以全人醫療為教育理念，針對智慧醫療、精準健康、預防醫學及提供社區優質醫療，將興建醫學教學研究大樓、中興大學附設醫院，附設醫院包含智慧醫療大樓、精準健康大樓等。

詹富智表示，興大醫學院有4家合作教學醫院，中榮是唯一醫學中心，近年興大教師與中榮合作發表的論文數，每年達300多篇；考慮醫學院長期發展、因應高齡化社會，雙方簽訂合作意向書，共同打造未來的智慧園區。

陳適安說，雙方合作範疇涵蓋醫療照護、研究合作、人才培養等方面，整合雙方資源，帶來更多創新醫療服務，將攜手共同推動基礎醫學、臨床醫學合作，培育優秀的臨床醫師，結合科技，強化醫藥、醫療生技產學合作。

中興大學 台中榮總 醫學院

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