興大攜手台中榮總 共同開發智慧醫療園區

國立中興大學與台中榮民總醫院今天簽署「復興校區智慧醫療園區醫療與教學研究合作開發意向書」，雙方以興大復興校區為基地，共同開發以全人醫療為特色的智慧醫療園區。

中興大學復興校區位於台中市五權南路與復興路三段，占地近2.4公頃，緊鄰國立公共資訊圖書館。配合興大前年創設醫學院與學士後醫學系，復興校區規畫建設為智慧醫療園區，以全人醫療為教育培育理念，智慧醫療、精準健康、預防醫學及提供社區優質醫療服務為發展定位，並擬規畫「醫學教學研究大樓」及「國立中興大學附設醫院」，附設醫院包含智慧醫療創新大樓與精準健康大樓。

興大校長詹富智表示，台中榮總為興大醫學院合作的四家教學醫院之一，且為唯一國家級醫學中心，。近年興大教師與台中榮總合作發表的論文篇數每年達3百多篇，雙方在研究與臨床能量方面加乘效益相當可觀。

考量到醫學院長遠發展，教學、研究及臨床實習等業務推動，並因應高齡化社會，建構提供社區醫療專業健康照護平台，因此希望能與台中榮總更緊密結合，提升醫學教學及研究水準，打造優質的智慧醫療園區。

台中榮總院長陳適安說，雙方合作範疇涵蓋醫療照護、研究合作、人才培養和資源共享等多個方面。善用雙方的優勢互補、整合資源，必將為醫療服務帶來更多創新與突破，為廣大病人帶來福祉。