技職盃黑客松競賽 潔淨能源垃圾車獲評審團大獎

教育部舉辦技職盃黑客松競賽，台科大和北科大學生團隊的作品「潔淨能源垃圾車」，將焚燒垃圾產生的熱能轉換為電能，作為電動垃圾車的供電來源，獲評審團大獎。

教育部今天發布新聞稿指出，為深化技專校院學生創意思考及動手解決問題的能力，教育部於今年辦理第7屆技職盃黑客松競賽，74組團隊晉級全國賽，共同角逐評審團大獎等12個獎項。

今年引用聯合國「2030永續發展目標」第7項「可負擔的潔淨能源」為競賽主題，引導學生針對「確保所有的人都可取得負擔得起、可靠、永續及現代的能源」議題進行創意發想、社會設計與原型創作。

教育部提到，參賽隊伍須針對競賽題目思考各種可能的解決方案，將抽象方案轉化為具體作品；主辦單位提供材料與機具設備，並辦理破冰組隊與進階訓練課程，讓參賽學生熟悉相關機具設備的使用方式，以便製作出技術性與實用性兼具的作品。

台灣科技大學學生許庭瑄、施忠豪與台北科技大學學生陳虹妃共同組成「商腦驚」團隊，發想作品「潔淨能源垃圾車」，結合電動垃圾車、LED螢幕和手機應用程式，除了宣導綠色能源知識，並利用焚燒垃圾產生的熱能轉換為電能，作為電動垃圾車的供電來源，兼具創意性與可行性，獲得評審團大獎。

教育部提到，期望藉由技職盃黑客松競賽，讓不同領域的學生有機會交流，激發跨領域的創新思維，同時發揮團隊合作精神，將課堂所學知識與創意結合，培養學生動手解決問題的能力，也符合技職教育「務實致用」的精神。