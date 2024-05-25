台師大畢典 瑞士、日本生分享學華語的艱辛和美好

台灣師範大學今天舉辦畢業典禮，首度邀請國際生代表致謝詞，來自瑞士的權楷樂與來自日本的伴真沙緒，分享學習華語的艱辛與美好，以及華語系中打破國界藩籬的學習經歷。

台師大今天舉辦畢業典禮，共有4241名畢業生，先由各學院師長帶領畢業生進行最後的校園巡禮，再走入體育館會場，接受學弟妹的喝采祝福，象徵揮別校園生活，邁向人生下一個旅程。

台師大今年的畢典，首度邀請國際生發表致謝詞，來自瑞士的權楷樂（Dan Yvan Andre Ballif）與來自日本的伴真沙緒（Ban Masao），在致詞中重溫大一運動會時，同學齊喊口號「113級，華語學習，最美最帥，團結友愛，自由自在」，引起華語教學系全班共鳴。

伴真沙緒於民國108年嫁到台灣，面臨在沒有家人、沒有朋友、一句中文都說不出來的新生活，她甚至不敢去便利商店買東西，走在路上也害怕被問路。

37歲的伴真沙緒決定回到學校，她說，進入台師大後，生活徹底改變了，一開始以為因為年紀較大，很難交到朋友，自己一個人唸書就好，但後來卻遇到非常多知心且志同道合的同學，並從開朗的老師那兒學到許多知識，真正體驗到「活到老，學到老」的精神。

權楷樂則回憶從零開始學中文的艱辛，他說，瑞士人普遍認為中文難學，但他仍勇敢地來到台灣，並在這裡得到了許多人的鼓勵和支援，如今已能在眾人面前自信地用中文發言。

兩人共同強調，在華語系的學習經歷打破了國界，無論同學來自哪個國家，大家都能互相理解和支援。權楷樂表示，畢業是喜悅與不捨交織的時刻，特別是家人無法親臨現場，讓他更加珍惜這份經歷。

台師大校長吳正己致詞表示，今年畢業生經歷了嚴峻的COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情挑戰、快速發展的人工智慧（AI）科技變革，並看到俄烏戰爭及自然環境變遷所帶來的災難。期許畢業生瞭解到生命的脆弱與渺小，人與人之間、人與自然之間，應該要有更多的尊重與同理心，才能夠共榮共生。

金仁寶集團董事長許勝雄受邀演講，他提到，科技的快速發展將為未來帶來更多機會，成長速度驚人，如今進入AI時代，周遭環境更複雜，數位平等、資源短缺等議題，將是全人類都要面對的挑戰，畢業生應成為世界變局的洞察者與參與者，未來也要運用集體智慧，致力促進全球和平。