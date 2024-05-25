許勝雄勉勵台師大畢業生勇於承擔責任 期許下代領導者建立五項修練

臺師大25日舉辦畢業典禮，身為校友的金仁寶集團董事長許勝雄受邀擔任演講嘉賓，以「給下一代領導者的五項修練」為題勉勵畢業生，呼籲學弟妹們「抓住世界變局旋轉的主軸，成為一位趨勢發展的洞察者與參與者」，五項修練則分別為建立創新的機制、建構核心競爭力、積極的企圖心、貫徹執行力、講求速度，並勇於承擔責任。

許勝雄鼓勵畢業生與同伴互助合作，勇敢迎接未來挑戰。他引用師大校訓「誠正勤樸」，強調此特質引導他度過許多風雨歲月，甚至塑造金仁寶集團企業文化，也將成為畢業生面對世界變局的最佳法寶，「這個特質並不古板，反而歷久彌新」。

許勝雄說，新冠病毒爆發、地緣政治的不安定、人口老化、氣候變遷、全球化受阻，在此同時，科技快速發展亦為空前，並被運用於疫情及其他挑戰的因應。這是一個挑戰與機會平行存在的時代，不想被挑戰吞噬，就得思考如何跳到機會的那一邊。

許勝雄認為，科技發展如同潘朶拉盒子被打開，成長速度驚人，進入AI時代，面對的週遭環境更是複雜。包括數位平等、就業及教育、倫理和責任、環境永續、資源短缺、永續生態、社會平等挑戰等議題。

許勝雄期許畢業生在此環境下，思考自己在社會、在企業乃至為國家服務的場域中，如何成為有效貢獻者、成為敢承擔責任因應變局的未來領導者。

許勝雄說，母校大禮堂拱門上的扁額，寫著「止於至善」四個字，意味著要盡的責任是沒有界限的，善之上，還有更善，還有更更善，並期許畢業生可透過從事志願服務、環保行動、公民參與、支持弱勢族群、教育和意識，以及個人行為的實踐來承擔責任。

許勝雄認為，「承擔責任」是因為對當前的世界變局有所認知，也希望與各界精英一起努力因應變局，而利人類持續生存，並提高生活品質，呼籲同學們「抓住世界變局旋轉的主軸，終身要成為一個趨勢發展的洞察者與參與者」。

許勝雄期許畢業生建立五項修練，包括建立創新的機制、建構核心競爭力、積極的企圖心、貫徹執行力、講求速度，因應變局上，在態度方面要懂得承擔責任，在技能因應層面上，創新能力培養將為不容忽視的競爭資糧，也是世界文明續往前推進的條件。

許勝雄引用英國作家查爾斯狄更生在「雙城記」小說中的開頭，「那是最好的時代，也是最壞的時代；那是充滿智慧的時代，也是最愚蠢的時代」。他認為，這句話用在今日似乎仍然適用，只是今天多了一個虛實整合的世界。

許勝雄說，世界變得更加複雜，Al的發展更會帶來更多不可知的未來。而人類愚蠢的一面似乎仍繼續存在至今，戰爭不歇就是最大的明證，呼籲同學們未來運用智慧，以促進人類和平為已任。