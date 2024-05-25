地理跨交通！ 台大校學士第1人 畢業證書入校史館典藏

國立台灣大學今天舉行112學年畢業典禮，台大於管中閔時任校長時期推動「校學士」制度，由學生依照自身興趣、需求組合跨學院課程規劃，今年台大也迎來第一位校學士畢業生，畢業證書將由台大校史館典藏。學生賴奕達5年取得逾170個學分，未來盼投入鐵路立體化研究。

賴奕達原為台大理學院地理環境資源學系學生，因對交通感興趣，透過校學士制度，向校方申請跨域學習土木系及社會科學領域的課程，5年來取得逾170個學分，獲得台大校學士學位。

賴奕達表示，雖然自己也能跨系等選讀課程，但透過校學士方案則還能獲得學位證明。雖然校學士制度不若其他傳統學系，可接受系上教師、學長姐網絡支持，但透過學校課業規劃協助，則能開展校內沒有的領域學問。

賴奕達舉例，如先前便在地理環境資源學系學習空間資訊，但期望結合土木系交通規劃以及社科院政策評估領域，在於自身對交通感興趣，也就必須加碼修讀運輸規劃、鐵路工程等課程。目前已錄取碩士班，希望未來可執行鐵路立體化研究，看能否改變都市結構，或確實達成都市縫合的效益。

賴奕達也建議未來欲修讀校學士的學生，有明確目標，才做得出專業課程修讀藍圖。校學士能跨越修課限制，適合想追求新領域、綜合領域的學生。在選擇欲修讀的課程時，雖然也曾遇過教師請假兩年、不開課等狀況，但經和學校協調，可用相近課程替代，也順利取得畢業證書。

首張校學士畢業證書將收入台大校史館典藏，賴奕達說，很開心能見證修課的轉捩點，也希望未來的學生可以享受到更多彈性休業制度。

台大說，校學士制度鼓勵學生自主學習、跳脫傳統科系框架，111學年度開始推行新型態雙主修制度，讓學生自行規劃跨領域課程組合，並在完成研讀後獲頒校學士學位。制度實施2年，已吸引來自不同學院的50名學生就讀，自訂人機互動、國際經貿暨工商心理學等新興領域。