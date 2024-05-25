快訊

台灣藝人表態潮？張鈞甯「不支持台獨」 王心凌10字衝熱搜

女照顧父母「想跟兄弟平分遺產」不妥？呂秋遠：遺產與感情不是一分耕耘就一分收穫

賴清德演說超出美預期 為何陸批美力道更勝對台不滿

台大今舉行畢典 諾貝爾獎得主本庶佑鼓勵：好奇心是一切的根本

中央社／ 台北25日電
諾貝爾獎得主本庶佑。聯合報系資料照
諾貝爾獎得主本庶佑。聯合報系資料照

台灣大學今天舉行畢業典禮，邀請諾貝爾獎得主本庶佑致詞演說，他勉勵畢業生「好奇心是一切的根本」，保持好奇心就能不斷邁進，也對受地震侵襲的花蓮地區表達深切慰問。

日本京都大學教授本庶佑開創全新的癌症新標準療法「免疫療法」，於2018年獲得諾貝爾醫學獎，近日也獲頒台大名譽博士學位，他於今天台大畢業典禮上以預錄影片方式致詞勉勵畢業生。

本庶佑一開始致詞就說道，「好奇心」是一切的根本，如果將一切事物視為理所當然，將失去所有好奇心。

「好奇心始於懷疑」，本庶佑舉例，當開始攀爬一座山峰，即便不是像聖母峰那樣高聳的大山，而是一座小山，也可能蘊藏許多有趣的素材，當順著溪流而上，找到一塊石頭，或許石頭看起來其貌不揚，但好奇心會驅使撿起它，隨後嘗試弄清楚它的本質。

本庶佑說，順著小山溪流而上溯其源頭，最終可能抵達一個小噴泉，從中不斷湧流出的清澈泉水孕育了下游寬闊的河川，最終流入大海，「好奇心會讓人開始思考這些現象背後的原理」，開始探問究竟是什麼地理現象塑造了這座山峰，進而讓人開始調查島上發生的其它地質活動是如何創造了群山峻嶺乃至整座台灣島。

本庶佑以自身經歷強調，「只要保持好奇心，你就能不斷邁進」，他與研究團隊就是不斷抱持著好奇心，歷經無數次反覆實驗，終於意外驚喜降臨，發現PD-1分子在活化T淋巴細胞上扮演免疫系統剎車的角色，迎來癌症治療上的重大發現。

本庶佑表示，無論身處於何種領域，都應持續保持好奇心，回頭可能就會發現，一開始撿到的那顆石頭，其實是無價的寶玉。

本庶佑最後也說，當年造訪花蓮時很享受當地的美麗景致，諸如雪白岩層、清澈溪水、礫石及傳統文化等，因此也向近期因地震侵襲受災嚴重的花蓮地區表達深切的慰問。

台大 畢業典禮 諾貝爾獎

延伸閱讀

家齊流行服飾科畢展「餘燼」走秀 風起燎原照亮夢想之路

地震封園近2月遠雄海洋公園將重啟 知卡宣戲水7月登場

助花蓮大地震受災觀光產業 觀光署提高融資信用保證最高9.5成

地震頻傳…嘉市議員揭部分避難所有安全疑慮 社會處回應

相關新聞

日本阪神甲子園參訪嘉大 重溫台日《KANO》棒球情誼

日本阪神甲子園球場參訪團日前到嘉義大學參訪，實地了解嘉大《KANO》棒球相關校史文物，以及嘉大《KANO》棒球隊發展現況...

台大今舉行畢典 諾貝爾獎得主本庶佑鼓勵：好奇心是一切的根本

台灣大學今天舉行畢業典禮，邀請諾貝爾獎得主本庶佑致詞演說，他勉勵畢業生「好奇心是一切的根本」，保持好奇心就能不斷邁進，也...

靜宜植樹活動 南非天主教樞機主教與菲律賓主教齊種樹

靜宜大學為響應全球性的Laudato Si’Week「願祢受讚頌週」，南非天主教開普敦總教區樞機主教史蒂芬．布里斯林、菲...

南方學校串連「我藐視國會」 學生籲立委公民課要重上

高雄中山大學今天上午集結來自台南成功大學、屏東屏東大學、高雄道明高中代表，高喊「沒有討論、不是民主」，對於藍白兩黨於國會...

英特爾、成大簽署專利訂閱合作協議 為期5年

國立成功大學今天宣布，美商英特爾公司和成大簽署為期5年專利訂閱合作協議，英特爾將支付費用訂閱成大提供獲證的專利清單，一旦...

通膨與AI浪潮夾殺！「大裁員時代」怎應對？ 美報告：跨學科雙主修最有效

Google、微軟、特斯拉、Nike、亞馬遜等國際大公司紛傳裁員，勞工市場哀鴻遍野。面對大裁員時代，美國一項研究指出，雙主修不只可以擁有更多專業技能，從統計數據來看，還可降低被裁員、減薪的可能性？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。