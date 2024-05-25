台大今舉行畢典 諾貝爾獎得主本庶佑鼓勵：好奇心是一切的根本

台灣大學今天舉行畢業典禮，邀請諾貝爾獎得主本庶佑致詞演說，他勉勵畢業生「好奇心是一切的根本」，保持好奇心就能不斷邁進，也對受地震侵襲的花蓮地區表達深切慰問。

日本京都大學教授本庶佑開創全新的癌症新標準療法「免疫療法」，於2018年獲得諾貝爾醫學獎，近日也獲頒台大名譽博士學位，他於今天台大畢業典禮上以預錄影片方式致詞勉勵畢業生。

本庶佑一開始致詞就說道，「好奇心」是一切的根本，如果將一切事物視為理所當然，將失去所有好奇心。

「好奇心始於懷疑」，本庶佑舉例，當開始攀爬一座山峰，即便不是像聖母峰那樣高聳的大山，而是一座小山，也可能蘊藏許多有趣的素材，當順著溪流而上，找到一塊石頭，或許石頭看起來其貌不揚，但好奇心會驅使撿起它，隨後嘗試弄清楚它的本質。

本庶佑說，順著小山溪流而上溯其源頭，最終可能抵達一個小噴泉，從中不斷湧流出的清澈泉水孕育了下游寬闊的河川，最終流入大海，「好奇心會讓人開始思考這些現象背後的原理」，開始探問究竟是什麼地理現象塑造了這座山峰，進而讓人開始調查島上發生的其它地質活動是如何創造了群山峻嶺乃至整座台灣島。

本庶佑以自身經歷強調，「只要保持好奇心，你就能不斷邁進」，他與研究團隊就是不斷抱持著好奇心，歷經無數次反覆實驗，終於意外驚喜降臨，發現PD-1分子在活化T淋巴細胞上扮演免疫系統剎車的角色，迎來癌症治療上的重大發現。

本庶佑表示，無論身處於何種領域，都應持續保持好奇心，回頭可能就會發現，一開始撿到的那顆石頭，其實是無價的寶玉。

本庶佑最後也說，當年造訪花蓮時很享受當地的美麗景致，諸如雪白岩層、清澈溪水、礫石及傳統文化等，因此也向近期因地震侵襲受災嚴重的花蓮地區表達深切的慰問。