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英特爾、成大簽署專利訂閱合作協議 為期5年

中央社／ 台南24日電
國立成功大學今天宣布，美商英特爾公司和成大簽署為期5年專利訂閱合作協議。路透
國立成功大學今天宣布，美商英特爾公司和成大簽署為期5年專利訂閱合作協議。路透

國立成功大學今天宣布，美商英特爾公司和成大簽署為期5年專利訂閱合作協議，英特爾將支付費用訂閱成大提供獲證的專利清單，一旦評估專利適用專利授權，再支付授權技轉金。

成大今天發布新聞稿指出，英特爾（Intel）已和美國德州大學奧斯汀分校、伊利諾大學、加拿大卡爾加里大學、以色列耶路撒冷希伯來大學等簽署專利訂閱制度，成大則是台灣唯一和英特爾簽署專利訂閱制度的大學。

成大人員說，英特爾每年支付專利訂閱費用後，成大每季將提供專利清單給英特爾進行評估，一旦評估專利適用專利授權，英特爾將再支付成大授權技轉金。

成大表示，成大近來致力於產學轉型，和國內大型指標企業建立鏈結，技轉與專利年年更上層樓。成大技轉簽約金自2009年起連續15年突破新台幣1億元，累計逾36億元，實收金額超過11億元。

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