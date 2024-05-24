英特爾、成大簽署專利訂閱合作協議 為期5年

時裝週素來給人的印象，除了呈現時裝概念之外，更是展示服裝設計師個人創意的伸展臺。有位網友在Dcard 貼文表示，在Threads看其他人貼文政大時裝週影片時，驚訝的看見鴕鳥也在其中走show，他說沒有點進去看真的直接以為是鴕鳥。

2024-05-23 18:12