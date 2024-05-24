通膨與AI浪潮夾殺！「大裁員時代」怎應對？ 美報告：跨學科雙主修最有效

2023年開始，國際就掀起一波又一波的裁員潮；如今，2024年還未過半，包括Google、微軟、特斯拉等科技巨擘，紛紛再祭出裁員舉動。

人事精簡的趨勢，也從科技業向外席捲，包括美國最大零售商沃爾瑪、知名投行摩根士丹利等大企業也紛紛瘦身。最新一起，是動畫公司皮克斯21日宣布解雇百人，裁員幅度達14％。

針對裁員可能性，《商業內幕》引述ResumeBuilder調查，他們訪問約900名企業領導人（員工數10人以上），發現近四成受訪者表示，2024年恐將裁員，約半數公司將實施人事凍結，主要原因與經濟不景氣，以及AI技術發展有關。

面對通膨與AI浪潮夾殺的「大裁員時代」，員工該如何應對？近日一份美國報告指出，雙主修可望成為解方。

美國最大零售商沃爾瑪、知名投行摩根士丹利等大企業紛紛裁員。美聯社

降56％收入衝擊可能性！跨學科雙主修最有效

美國民間非營利機構「國家經濟研究局」（National Bureau of Economic Research）2024年1月發表報告，分析2009～2019年美國社區調查（American Community Survey）的數據，涵蓋約145萬名在職美國成年人的學業與就業資料，其中雙主修畢業的人數占比約10％。

數據指出，相較於單一學位，擁有雙主修學位的員工，未必擁有更高的薪資，但可降低56％受到「收入衝擊」（earnings shocks）的可能性，如大規模裁員、非預期減薪，以及因新科技導致市場需求轉變。

尤其，若是跨學科的雙主修，如社會學科和自然學科，避免大環境造成收入衝擊的機率達64％；而相似學科的雙學位，也有36％的效果。

雙主修技能更多元，應對大環境衝擊

「面對市場衝擊時，雙主修畢業生似乎受到更多保護，」合著作者之一、俄亥俄州立大學助理教授漢克斯（Drew Hanks）向《華爾街日報》表示，這份調查主要針對約30歲的大學畢業生，顯示有無雙主修的差異將在畢業數年後顯現。

接受《商業內幕》訪問時，漢克斯進一步解釋，雙主修提供畢業生更多專業技能，從事的工作類型更廣泛，「這可能有助於他們面對AI挑戰，運用不同技能來適應並維持市場競爭力。」

事實上，當前勞動市場的人才需求，多已從單一職能演變為多元需求，近年在美國，雙主修也成為更熱門的選項。根據美國教育部數據，2000～2006年雙主修學生的比例幾乎翻了一倍，來到6％；2015年，美國社區調查數據指出，20～29歲的美國人中，有13％為雙主修畢業。

不過，合著作者之一、史丹佛商學研究學院教授錢學喬（Xuechao Qian）也警告，該研究並未考慮攻讀雙主修所需的額外時間與金錢成本。

但她補充，若以金融投資組合為例，多樣性高的投資選擇，可更有效避免市場衝擊，「對應到人力資本來說，似乎也是如此。」

過往有關雙主修的討論，多圍繞著能否擁有更高薪資，這份調查報告則以另一種方式，指出雙主修對於技能的訓練，也可以對應在經濟層面，在大環境動盪之際，為個人提供更多韌性與保障。

（本文出自2024.05.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）