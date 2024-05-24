快訊

M4版iPad Pro主鏡頭多了「神祕小孔」！蘋果曝實際作用變身神功能

AI主播閃亮降臨「科技玩家聊月報」！軟萌獸娘邀你命名拿好禮

影／中捷被砍刀刀見骨！高中生父淚眼：那種痛到我為止

聽新聞
test
0:00 / 0:00

通膨與AI浪潮夾殺！「大裁員時代」怎應對？ 美報告：跨學科雙主修最有效

遠見／ 文‧吳季柔
近日一份美國研究指出，雙主修不只可以擁有更多專業技能，還可降低被裁員、減薪的可能性。圖／Ingimage
近日一份美國研究指出，雙主修不只可以擁有更多專業技能，還可降低被裁員、減薪的可能性。圖／Ingimage

Google、微軟、特斯拉、Nike、亞馬遜等國際大公司紛傳裁員，勞工市場哀鴻遍野。面對大裁員時代，美國一項研究指出，雙主修不只可以擁有更多專業技能，從統計數據來看，還可降低被裁員、減薪的可能性？

2023年開始，國際就掀起一波又一波的裁員潮；如今，2024年還未過半，包括Google、微軟、特斯拉等科技巨擘，紛紛再祭出裁員舉動。

人事精簡的趨勢，也從科技業向外席捲，包括美國最大零售商沃爾瑪、知名投行摩根士丹利等大企業也紛紛瘦身。最新一起，是動畫公司皮克斯21日宣布解雇百人，裁員幅度達14％。

針對裁員可能性，《商業內幕》引述ResumeBuilder調查，他們訪問約900名企業領導人（員工數10人以上），發現近四成受訪者表示，2024年恐將裁員，約半數公司將實施人事凍結，主要原因與經濟不景氣，以及AI技術發展有關。

面對通膨與AI浪潮夾殺的「大裁員時代」，員工該如何應對？近日一份美國報告指出，雙主修可望成為解方。

美國最大零售商沃爾瑪、知名投行摩根士丹利等大企業紛紛裁員。美聯社
美國最大零售商沃爾瑪、知名投行摩根士丹利等大企業紛紛裁員。美聯社

降56％收入衝擊可能性！跨學科雙主修最有效

美國民間非營利機構「國家經濟研究局」（National Bureau of Economic Research）2024年1月發表報告，分析2009～2019年美國社區調查（American Community Survey）的數據，涵蓋約145萬名在職美國成年人的學業與就業資料，其中雙主修畢業的人數占比約10％。

數據指出，相較於單一學位，擁有雙主修學位的員工，未必擁有更高的薪資，但可降低56％受到「收入衝擊」（earnings shocks）的可能性，如大規模裁員、非預期減薪，以及因新科技導致市場需求轉變。

尤其，若是跨學科的雙主修，如社會學科和自然學科，避免大環境造成收入衝擊的機率達64％；而相似學科的雙學位，也有36％的效果。

雙主修技能更多元，應對大環境衝擊

「面對市場衝擊時，雙主修畢業生似乎受到更多保護，」合著作者之一、俄亥俄州立大學助理教授漢克斯（Drew Hanks）向《華爾街日報》表示，這份調查主要針對約30歲的大學畢業生，顯示有無雙主修的差異將在畢業數年後顯現。

接受《商業內幕》訪問時，漢克斯進一步解釋，雙主修提供畢業生更多專業技能，從事的工作類型更廣泛，「這可能有助於他們面對AI挑戰，運用不同技能來適應並維持市場競爭力。」

事實上，當前勞動市場的人才需求，多已從單一職能演變為多元需求，近年在美國，雙主修也成為更熱門的選項。根據美國教育部數據，2000～2006年雙主修學生的比例幾乎翻了一倍，來到6％；2015年，美國社區調查數據指出，20～29歲的美國人中，有13％為雙主修畢業。

不過，合著作者之一、史丹佛商學研究學院教授錢學喬（Xuechao Qian）也警告，該研究並未考慮攻讀雙主修所需的額外時間與金錢成本。

但她補充，若以金融投資組合為例，多樣性高的投資選擇，可更有效避免市場衝擊，「對應到人力資本來說，似乎也是如此。」

過往有關雙主修的討論，多圍繞著能否擁有更高薪資，這份調查報告則以另一種方式，指出雙主修對於技能的訓練，也可以對應在經濟層面，在大環境動盪之際，為個人提供更多韌性與保障。

延伸閱讀

（本文出自2024.05.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

大學生 求職 沃爾瑪 科系 競爭力 薪資 裁員

延伸閱讀

政大時裝週「牠」現身走秀？ 網讚有創意：這個直接第一名

醫院護理荒延燒 學士後護系卻成「中年轉職」新目標？3大優勢一次看

「這個族群」即將轉弱…台積電（2330）魏哲家的話一定要聽！ 專家：所有均線呈現向下

大規模裁員後又回鍋！Tesla特斯拉這是哪一招？

相關新聞

日本阪神甲子園參訪嘉大 重溫台日《KANO》棒球情誼

日本阪神甲子園球場參訪團日前到嘉義大學參訪，實地了解嘉大《KANO》棒球相關校史文物，以及嘉大《KANO》棒球隊發展現況...

通膨與AI浪潮夾殺！「大裁員時代」怎應對？ 美報告：跨學科雙主修最有效

Google、微軟、特斯拉、Nike、亞馬遜等國際大公司紛傳裁員，勞工市場哀鴻遍野。面對大裁員時代，美國一項研究指出，雙主修不只可以擁有更多專業技能，從統計數據來看，還可降低被裁員、減薪的可能性？

政大時裝週「牠」現身走秀？ 網讚有創意：這個直接第一名

時裝週素來給人的印象，除了呈現時裝概念之外，更是展示服裝設計師個人創意的伸展臺。有位網友在Dcard 貼文表示，在Threads看其他人貼文政大時裝週影片時，驚訝的看見鴕鳥也在其中走show，他說沒有點進去看真的直接以為是鴕鳥。

東海餐旅系攜天普大學、晶華酒店集團 培育一流人才

東海大學餐旅管理學系為推動實作與國際化等教學精進，持續擴大與晶華（2707）、裕元、力麗等頂尖酒店集團合作，並與美國天普...

台藝大校友中心個資驚傳外洩！ 校方緊急關閉網站、聯繫Google公司

台藝大的校友請注意！國立台灣藝術大學在113年5月18日接獲通知，校友中心網站發生個資外洩問題。...

大葉環保節能車跑過天堂路 拿下雙冠王

今年全國大專校院環保節能車大賽的賽道增加「天堂路」，有些參賽車輛被「震撼」，大葉大學加強底盤避震、傳動等機械結構，Rim...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。