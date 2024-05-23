東海餐旅系攜天普大學、晶華酒店集團 培育一流人才

東海大學餐旅管理學系為推動實作與國際化等教學精進，持續擴大與晶華（2707）、裕元、力麗等頂尖酒店集團合作，並與美國天普大學進行3+2雙聯學制，並獲得國內知名「好品水產」副董事長辛宗穎捐贈百萬元，積極打造一流的教學環境。

餐旅系特別舉辦空間改善設計說明會，農健學院院長江文德表示，他相當感謝企業家支助改善教學環境。值得一提是，辛宗穎兩年前選擇了餐旅碩士在職專班進修，他不僅進修學習還為母系捐款，創下該系創系以來首位學生大額捐贈的案例。

台灣因半導體、AI科技的發光發亮，儼然成為世界矚目的焦點，面對疫後的全球移動新局，東海餐旅系積極協助國內觀光餐旅產業轉型升級，更陸續攜手晶華國際酒店、裕元、長榮、林酒店、力麗集團的溫德姆酒店等集團共同培育一流餐飲人才。

此外，東海餐旅系EMBA更扮演重要角色，打造全方位的管理與餐飲實務課程，餐旅系主任陳錚中強調，在職專班的學生不僅持續精進一流廚藝，更要精進語言與管理長才，未來更有機會將大學部與美國天普的合作模式延伸至碩士班，提升碩士班與碩士在職專班的國際移動力。

陳錚中表示，東海餐旅管理學系的系上老師，積極帶領學生挑戰世界餐飲大賽，不僅是韓國世界美食錦標賽(KWFC)與國際亞洲餐飲挑戰賽(IAFBC)的常勝軍，今年更將遠征各國，持續為國內餐飲教育爭光。

陳錚中肯定碩士在職專班生的表現，雖然是在職學生，卻屢屢在國際大賽中為學校爭光。他表示，餐旅系碩專班即將邁入第12年，提供創新美學及經營突破為核心教育，延攬具跨國經營經驗的總裁級業師，以及國內餐旅業標竿業者來授課，培養學生進修餐旅實作及高階管理上的思考力與執行力。

值得一提的是，餐旅系碩專班除了吸引許多菁英廚藝學子加入外，更有餐飲界企業家選擇加入就讀，還以學生身分支持發展，目前正在積極改善教學環境的餐旅系，就獲得碩士專班的學生辛宗穎百萬捐款。

江文德說，辛宗穎經營水產加工廠、農業科技公司，更在歐洲及東南亞經營大型台菜海鮮餐廳，還選擇東海餐旅系EMBA進修，讓人相當敬佩，尤其他還拋磚引玉捐贈百萬支持教學環境改善，可說為餐旅系帶來美好的佳音。

辛宗穎也擔任台中順興初發慈善會理事長，10年來長期資助各方單位，以及在疫情期間，針對各國小貧童提供家庭蔬菜包，全台育幼院幾乎都有辛宗穎的足跡，他目前也是義消首席顧問，長期捐贈大量消防安全裝備。

辛宗穎表示，他曾考慮在其他國立大學EMBA進修，但基於喜歡東海大學，所以選擇進入東海餐旅系就讀，雖然目前還是東海的學生，但身為企業家的他，實在希望在學習期間能為餐旅系貢獻一己之力，幫助同學改善教學空間。