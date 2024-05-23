政大時裝周「牠」現身走秀？ 網讚有創意：這個直接第一名

時裝週素來給人的印象，除了呈現時裝概念之外，更是展示服裝設計師個人創意的伸展臺。有位網友在Dcard 貼文表示，在Threads看其他人貼文政大時裝週影片時，驚訝的看見鴕鳥也在其中走show，他說沒有點進去看真的直接以為是鴕鳥。

原PO在看 Threads 時，滑到有鴕鳥在伸展台上走秀的影片，他沒有點進去看，真的直接以為是鴕鳥。後來查了一下發現這次政大時裝週貌似是學生自己辦的，光是政大有時裝週這件事情，就讓他驚訝了一番，他更稱讚這些學生有夠厲害，希望這項傳統可以延續下去。

網友們在看完原PO上傳的影片和貼文後紛紛留言，「救命！好煩、好好笑」、「超好笑」、「這個應該要第一名吧」，有人對學校和鴕鳥裝均讚譽有加，「果然頂大都是會讀書、會玩，又瘋的，這個直接第一名」、「好可愛喔，好有創意」、「他一定要第一名」。

另外有人開玩笑的說「我以為翻個跟斗會站起來耍帥」、「這駝鳥落枕嗎？」、「腰跟手是不是痠到快斷了」。

也有人自認不懂時尚為何，感嘆「一隻鴕鳥都比我時尚」、「看來，我這一生都不懂時尚時裝了」。