大葉環保節能車跑過天堂路 拿下雙冠王

今年全國大專校院環保節能車大賽的賽道增加「天堂路」，有些參賽車輛被「震撼」，大葉大學加強底盤避震、傳動等機械結構，Rimitto Sho車隊跑16圈輛天堂路和16圈主賽道，勇奪第一名，連同動態競賽等項目，一舉抱回四座獎盃，成為本屆賽事最大贏家。

SAE中華民國自動機工程學會舉辦全國大專校院環保節能車大賽，被視全國機械與車輛相關科系學生展示實力與創意的舞台，本月中旬第三十二屆競賽在彰濱車測中心進行，大葉得到動態競賽冠軍、精神總錦標雙冠、動態競賽季軍、車輛製作第四名，在中斷七連霸紀錄之後重回冠軍寶座。

機械系主任陳昭雄今表示，SAE因應全球綠能與電動車趨勢，鼓勵大學生設計製作環保節能車，賽事比照F1國際賽車一級賽事，主辦單位提供鋰電池，能在45分鐘內跑最多圈數者為勝，今年增加「天堂路」加分賽道，有Z字型減速墊、15公分跳台，大葉環保節能車加強焊接強度、底盤避震、傳統機械結構，通過跳台時不會因跳動震壞車子。

Rimitto Sho車隊的隊長吳智鈞說，今年賽道和往年不同，他和隊員在懸吊系統方面花了較多時間改良，整輛車從無到有約用一年多時間完成，為了讓環保節省車跑得輕快，選手體重約60公斤，加上車輛100公斤，1公里主賽道可在1分鐘內跑完。

季軍RV139女車子郭彥妤掌握環保節能車低底盤和剎車系統等特性，「無照駕駛」仍在加分賽道和亞軍同圈數，1公里主賽道少半圈，屈居季軍。她說，能和隊員到季軍還是很高興。

機械系主任陳昭雄表示，大葉年年參加環保節能車大賽，學長姐帶學弟妹跟著老師做研究都有不錯成績，學生向鹿港廠商借廠區空地練習，經常利用夜間沒人車時段通宵達旦練車，翌日上午7點回校被誤會「那麼早就來練習」；辛苦付出終獲甜美成果。