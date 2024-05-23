台藝大校友中心個資驚傳外洩！ 校方緊急關閉網站、聯繫Google公司

台藝大的校友請注意！國立台灣藝術大學在113年5月18日接獲通知，校友中心網站發生個資外洩問題。

據了解，這是有校友發現，透過google search可以看見台藝大校友中心的校友個資，立即通知台藝大，台藝大電算中心隨即緊急關閉校友中心網站，同時也聯繫Google公司申請清除資料暫存頁面，並且聯絡系統建置廠商進行全面檢查，以及依法規採取應變措施。

對於發生這次個資外洩的資安事件，國立台灣藝術大學已表達最深切的歉意。

台藝大依據《個人資料保護法》第12條及《施行細則》第22條規定，除了在學校首頁進行公告，並且通知當事人相關事項。主要的說明內容如下：

一、影響範圍：申請校友證相關資料，欄位包含姓名、身分證字號、地址、電話、行動電話及電子信箱等。

二、學校已採取應變措施：

（一） 立即關閉校友聯絡中心網站網路連線。

（二） 立即向Google公司申請清除資料暫存頁面，目前已將暫存頁面全部清除完成。

（三） 依資通安全管理法，向資通安全通報平台進行通報。

（四） 現已全面針對本校有機敏個資之中級系統辦理弱點掃描，並於三個月內完成弱點修復；若系統老舊無法修復，即下架網站系統重新建置。

（五） 針對有機敏個資之中級系統，個資欄位全面進行必要遮罩及加密。

（六） 加強人員資安意識，落實個資保護措施。

三、提醒各界知悉遵守個資保護規範，為了避免二次間接資料外洩，請勿轉載含有個資等資料及連結。

四、為了避免個資遭受個資不當使用，請務必提高警覺，有任何狀況應立即向學校反映。

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