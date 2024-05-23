快訊

警界瘋傳！發文批黃明昭終於「滾去山上」 偵查隊長被開鍘了

一圖看大陸軍演機艦布署！國防部揭離台最近距離 無發射實彈、無禁航

台藝大校友中心個資驚傳外洩！ 校方緊急關閉網站、聯繫Google公司

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳冠宇報導
照片截自台藝大校友中心官網
照片截自台藝大校友中心官網

台藝大的校友請注意！國立台灣藝術大學在113年5月18日接獲通知，校友中心網站發生個資外洩問題。

據了解，這是有校友發現，透過google search可以看見台藝大校友中心的校友個資，立即通知台藝大，台藝大電算中心隨即緊急關閉校友中心網站，同時也聯繫Google公司申請清除資料暫存頁面，並且聯絡系統建置廠商進行全面檢查，以及依法規採取應變措施。

對於發生這次個資外洩的資安事件，國立台灣藝術大學已表達最深切的歉意。

台藝大依據《個人資料保護法》第12條及《施行細則》第22條規定，除了在學校首頁進行公告，並且通知當事人相關事項。主要的說明內容如下：

一、影響範圍：申請校友證相關資料，欄位包含姓名、身分證字號、地址、電話、行動電話及電子信箱等。

二、學校已採取應變措施：

（一） 立即關閉校友聯絡中心網站網路連線。

（二） 立即向Google公司申請清除資料暫存頁面，目前已將暫存頁面全部清除完成。

（三） 依資通安全管理法，向資通安全通報平台進行通報。

（四） 現已全面針對本校有機敏個資之中級系統辦理弱點掃描，並於三個月內完成弱點修復；若系統老舊無法修復，即下架網站系統重新建置。

（五） 針對有機敏個資之中級系統，個資欄位全面進行必要遮罩及加密。

（六） 加強人員資安意識，落實個資保護措施。

三、提醒各界知悉遵守個資保護規範，為了避免二次間接資料外洩，請勿轉載含有個資等資料及連結。

四、為了避免個資遭受個資不當使用，請務必提高警覺，有任何狀況應立即向學校反映。

聚傳媒

個資 資安

相關新聞

日本阪神甲子園參訪嘉大 重溫台日《KANO》棒球情誼

日本阪神甲子園球場參訪團日前到嘉義大學參訪，實地了解嘉大《KANO》棒球相關校史文物，以及嘉大《KANO》棒球隊發展現況...

政大時裝周「牠」現身走秀？ 網讚有創意：這個直接第一名

時裝週素來給人的印象，除了呈現時裝概念之外，更是展示服裝設計師個人創意的伸展臺。有位網友在Dcard 貼文表示，在Threads看其他人貼文政大時裝週影片時，驚訝的看見鴕鳥也在其中走show，他說沒有點進去看真的直接以為是鴕鳥。

台藝大校友中心個資驚傳外洩！ 校方緊急關閉網站、聯繫Google公司

台藝大的校友請注意！國立台灣藝術大學在113年5月18日接獲通知，校友中心網站發生個資外洩問題。...

大葉環保節能車跑過天堂路 拿下雙冠王

今年全國大專校院環保節能車大賽的賽道增加「天堂路」，有些參賽車輛被「震撼」，大葉大學加強底盤避震、傳動等機械結構，Rim...

醫院護理荒延燒 學士後護系卻成「中年轉職」新目標？3大優勢一次看

當醫院護理荒持續延燒，醫院內護理人員大出逃，年輕學子也對護理科系望之卻步，為何學士後護理系卻大受歡迎？不僅學生滿招，今年也新增多間校系。而今年首度招生的輔仁大學，後護系平均報考年齡34歲，甚至出現61歲申請者...

清大畢典傳「買憑證」入場 校方緊急重新安排

國立清華大學6月15日將辦畢業典禮，今年校方決議將碩士班與學士班合辦，卻因參與人數超過體育館容量，校方以亂數抽籤決定，畢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。