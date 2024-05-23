農廢葡萄藤製車殼 大葉大學環保節能車大賽獲獎

大葉大學工業設計學系專案講師謝明憲率大三生組車隊，在中華民國自動機工程學會18日舉辦的全國大專校院環保節能車大賽，以農業廢棄物葡萄藤加入車殼設計獲獎。

環保節能車大賽因應全球綠能與電動車趨勢，鼓勵大學生設計製作環保節能車，以車子在45分鐘內跑完的圈數計分。

大葉大學機械與自動化工程學系、工設系3支車隊參賽，囊括動態競賽冠軍、精神總錦標、動態競賽季軍、車輛製作第4名，其中工設系大三生組成的「暴走地平線」車隊再利用農廢葡萄藤，融入環境保護永續元素，成功吸引目光。

謝明憲今天告訴中央社記者，學校所在地大村鄉盛產葡萄，團隊以農廢循環利用為出發點，由學生削薄打碎葡萄藤加入樹脂，完成後厚度雖比傳統玻璃纖維或碳纖維製成的車殼厚，但較不易變形。

機械系主任陳昭雄、教授蔡耀文與副教授羅正忠指導大二生，針對賽道減速墊設計避震和懸吊系統，降低車輛行駛過程振動影響，在動態競賽奪冠。

機械系大二生在副教授紀華偉、教授張義芳指導下獲動態競賽季軍。團隊表示，比賽當天電控器不明原因故障，大家緊急排除問題，雖維修成功卻浪費約5分鐘，依舊不放棄，全力衝刺。