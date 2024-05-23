快訊

鄭俊英與勝利醜聞之後，失望粉絲的「脫粉」剖白

艋舺必吃雞湯拉麵沒了！「濟善老麵萬華店」5月底熄燈 想吃只剩這店

台灣這支紅綠燈讓人「一秒到日本」 網友開噴：對這類人超危險

「最超值的學生證」暨大推搭台灣好行加接駁電動機車優惠

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
國立暨南大學首創台中高鐵直達暨大的免費台灣好行優惠後，今天宣布暨大學生可接駁共享電動機車前30分鐘免費。圖／暨南大學提供
國立暨南大學首創台中高鐵直達暨大的免費台灣好行優惠後，今天宣布暨大學生可接駁共享電動機車前30分鐘免費。圖／暨南大學提供

國立暨南大學首創台中高鐵直達暨大的免費台灣好行車次後，今天宣布再打通校內最後一哩路，暨大學生接駁共享電動機車前30分鐘免費，等於可再省下25元，由於來回高鐵一趟可省下106元，這張一卡通的暨大學生證Free-PASS，已得到學生們的一致好評，並在學生群組上將暨大學生證譽為全國大學最超值的學生證。

校區位在中潭公路旁的國立暨南大學，擔心學生流失，本月首創以一卡通學生證，推出搭乘台中高鐵直達暨大的免費Free-Pass後，今天再推出校內共享電動機車前30分鐘免費措施，作為接駁台灣好行公車免費到校後的另一項創新優惠，而且首創的公車加共享電動機車的兩段式接駁不到一小時內即可抵達課堂上，讓學生直呼要顧好學生證。

暨大校長武東星表示，校方希望幫暨大學生爭取最優惠的措施，藉由超值再加值的暨大學生證，同學可享有搭乘台灣好行與接駁共享電動機車兩段都免費的優惠，讓學生從台中高鐵站開始到偌大的暨大校園，都能夠無負擔且安全的移動。

暨大學生會表示，暨大校園將近150公頃，相當於台北大安森林公園的6倍大，上課、運動、餐廳飲食等生活空間都非常寬廣，相對在移動上也都要花上較多時間，還好有連結埔里鎮內的市區公車環校行駛，學校還貼心的設置了共享電動機車提供付費使用，讓同學們的空間移動上省時又便利，現在再加上連結台灣好行的公車接駁共享電動機車免費使用，等於只需大約一堂課的時間就可往返於台中和暨大之間。

會長王宸浩說，校方貼心的提供學生免費搭台灣好行加校內共享電動機車，不但讓同學們的通勤或出行都會更加便利快速，重點是還能省下一個便當或一杯大珍奶的錢。更有趣是最近校園群組上一出現丟失學生證協尋的求救貼文時，還會有人善意言提醒，希望同學們「顧好學生證」，因為暨大學生證是一張「最值得擁有的學生證」。

國立暨南大學首創台中高鐵直達暨大的免費台灣好行優惠後，今天宣布暨大學生可接駁共享電動機車前30分鐘免費。圖／暨南大學提供
國立暨南大學首創台中高鐵直達暨大的免費台灣好行優惠後，今天宣布暨大學生可接駁共享電動機車前30分鐘免費。圖／暨南大學提供
國立暨南大學首創台中高鐵直達暨大的免費台灣好行優惠後，今天宣布暨大學生可接駁共享電動機車前30分鐘免費。圖／暨南大學提供
國立暨南大學首創台中高鐵直達暨大的免費台灣好行優惠後，今天宣布暨大學生可接駁共享電動機車前30分鐘免費。圖／暨南大學提供
國立暨南大學首創台中高鐵直達暨大的免費台灣好行優惠後，今天宣布暨大學生可接駁共享電動機車前30分鐘免費。圖／暨南大學提供
國立暨南大學首創台中高鐵直達暨大的免費台灣好行優惠後，今天宣布暨大學生可接駁共享電動機車前30分鐘免費。圖／暨南大學提供

台灣好行 大學生 電動機車

延伸閱讀

大學生蹺課催生「點名先生」外點、內點學生見招拆招！

報稅服務兼學習 淡水50名大學生助解納稅難題

最愛點外送的大學是它！Uber Eats首公布大學生美食榜單 鹹酥雞勇奪冠

大學生「暈船」碩班學姐…聊到忘我環抱磨蹭 被判拘還要賠8萬

相關新聞

日本阪神甲子園參訪嘉大 重溫台日《KANO》棒球情誼

日本阪神甲子園球場參訪團日前到嘉義大學參訪，實地了解嘉大《KANO》棒球相關校史文物，以及嘉大《KANO》棒球隊發展現況...

醫院護理荒延燒 學士後護系卻成「中年轉職」新目標？3大優勢一次看

當醫院護理荒持續延燒，醫院內護理人員大出逃，年輕學子也對護理科系望之卻步，為何學士後護理系卻大受歡迎？不僅學生滿招，今年也新增多間校系。而今年首度招生的輔仁大學，後護系平均報考年齡34歲，甚至出現61歲申請者...

清大畢典傳「買憑證」入場 校方緊急重新安排

國立清華大學6月15日將辦畢業典禮，今年校方決議將碩士班與學士班合辦，卻因參與人數超過體育館容量，校方以亂數抽籤決定，畢...

東華大學地震災損重建經費17億盼中央挹注 閣揆卓榮泰給承諾

行政院長卓榮泰上任第一個視察行程選擇到花蓮，視察災害復原工作。會勘完蘇花公路下水清橋後，便趕往國立東華大學，了解理工學院...

政大攜手台北市立動物園 促外籍生投身多語導覽生力軍

5月22日為聯合國明訂的生物多樣性國際日，為響應聯合國永續發展目標，也適逢國立政治大學遷台復校滿70周年，與台北市立動物...

政大與北市動物園簽署備忘錄 培育外語導覽人才

政治大學與台北市立動物園今天簽署合作備忘錄，動物園將提供環境教育等課程規劃諮詢，政大將協助動物園提供遊客所需的外語園區導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。