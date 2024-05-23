「最超值的學生證」暨大推搭台灣好行加接駁電動機車優惠

國立暨南大學首創台中高鐵直達暨大的免費台灣好行車次後，今天宣布再打通校內最後一哩路，暨大學生接駁共享電動機車前30分鐘免費，等於可再省下25元，由於來回高鐵一趟可省下106元，這張一卡通的暨大學生證Free-PASS，已得到學生們的一致好評，並在學生群組上將暨大學生證譽為全國大學最超值的學生證。

校區位在中潭公路旁的國立暨南大學，擔心學生流失，本月首創以一卡通學生證，推出搭乘台中高鐵直達暨大的免費Free-Pass後，今天再推出校內共享電動機車前30分鐘免費措施，作為接駁台灣好行公車免費到校後的另一項創新優惠，而且首創的公車加共享電動機車的兩段式接駁不到一小時內即可抵達課堂上，讓學生直呼要顧好學生證。

暨大校長武東星表示，校方希望幫暨大學生爭取最優惠的措施，藉由超值再加值的暨大學生證，同學可享有搭乘台灣好行與接駁共享電動機車兩段都免費的優惠，讓學生從台中高鐵站開始到偌大的暨大校園，都能夠無負擔且安全的移動。

暨大學生會表示，暨大校園將近150公頃，相當於台北大安森林公園的6倍大，上課、運動、餐廳飲食等生活空間都非常寬廣，相對在移動上也都要花上較多時間，還好有連結埔里鎮內的市區公車環校行駛，學校還貼心的設置了共享電動機車提供付費使用，讓同學們的空間移動上省時又便利，現在再加上連結台灣好行的公車接駁共享電動機車免費使用，等於只需大約一堂課的時間就可往返於台中和暨大之間。