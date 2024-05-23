清大畢典傳「買憑證」入場 校方緊急重新安排

國立清華大學6月15日將辦畢業典禮，今年校方決議將碩士班與學士班合辦，卻因參與人數超過體育館容量，校方以亂數抽籤決定，畢業生並非「人人有獎」，甚至出現以500元販賣「家長入場憑證」資格等亂象。清大緊急公告，已重新規畫體育館的座位安排，有意者都能參與實體畢典。

清大畢典往年分別將研究所和大學部在上午、晚上舉辦，今年改採合辦並用抽籤決定出席名單，引發學生怒火，上百名學生連署抗議，批評校方罔顧身為主角的畢業生權益。也有外籍生反映，父母從國外家鄉飛來台灣觀禮，機票、住宿都訂了，卻因人數限制不能參與人生重要時刻，情何以堪。

據了解，清大今年畢典有中籤的學生才能攜帶2名家長入場，因此出現有畢業生因家長沒中籤，向同學收購「家長入場憑證」，還有畢業生在網上以每位家長500元價格販售憑證。

清大教務長巫勇賢說，據往年統計，大學部參與畢典出席率約51%、碩士班出席率約44%，大學部畢業典禮在晚上舉行，有許多家長反映晚上場畢典拖得太晚等。經過多場校級會議及與學生代表討論後，今年將兩場畢典合一，統一在上午舉辦。

巫勇賢說，今年畢典進場原採抽籤入場，教務處接到同學意見後，與總務處等單位重新規畫場地安排，讓報名想參加畢業生都能參與。