政大與北市動物園簽署備忘錄 培育外語導覽人才

政治大學與台北市立動物園今天簽署合作備忘錄，動物園將提供環境教育等課程規劃諮詢，政大將協助動物園提供遊客所需的外語園區導覽解說服務。

政大發布新聞稿指出，5月22日是聯合國明訂的生物多樣性國際日，今年主題強調「生物多樣性，你我共參與」；適逢政大在台復校滿70週年，政大與台北市立動物園簽署合作備忘錄，攜手推動文山地區為人文生態大學城。

政大校長李蔡彥表示，政大是學術研究單位，動物園是環境教育機構，兩者雖然性質不同，但同為教育單位；政大將透過與動物園合作，參與台北市政府三貓計畫2.0發展，共同營造木柵成為兼具人文氣氛與自然生態的大學城，政大今年也將發表第1本永續發展報告書。

台北市立動物園園長諶亦聰提到，擁有豐富生態生物資源的動物園，與文、法、商等社會科學專長為主的政大可以資源互補整合，達成共好；目前雙方已透過課程合作，將高氏宗祠轉型為頭廷魁文史館，相信搭配台北市政府推動三貓計畫，未來將吸引更多人認識文山區。

有鑑於近來造訪動物園的外國遊客越來越多，而政大為國內外籍生比率最高的大學，也有多元的語文科系，諶亦聰期待借重政大學生發展外語導覽志工，未來配合捷運南環線興建，將與政大共同合作地方發展，讓文山區更好。

根據合作備忘錄內容，台北市立動物園將提供政大物種調查、棲地營造和環境教育課程規劃的專業諮詢，並開設公民科學調查培訓和環境教育時數認證課程，供政大教職員生參與。

政大將協助動物園提供遊客所需的外語園區導覽解說服務，並參與台北市政府三貓計畫，合作推動里山川活動；同時將合作推動頭廷魁文史館及木柵人文生態小旅行，並協助辦理永續研討會和國際會議等活動。