快訊

奧地利突然不認我國際駕照！外交部：奧國也將不能持照在台開車

9縣市山區大雨持續到晚間 慎防雷擊及強陣風

殺人未遂犯竄逃新北 民眾通報相似穿著男子「現蹤林口區」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

報稅服務兼學習 淡水50名大學生助解納稅難題

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
國稅局淡水稽徵所有真理大學、淡江大學，共50名學生來為民眾服務報稅。 圖／紅樹林有線電視提供
國稅局淡水稽徵所有真理大學、淡江大學，共50名學生來為民眾服務報稅。 圖／紅樹林有線電視提供

每年到了5月，報稅的季節，許多人都會來到國稅局辦理申報，不過來到北區國稅局淡水稽徵所，服務人力也增加許多，淡水稽徵所表示，今年有大學生組成服務團隊，來協助服務報稅的民眾，申報期間共有真理大學、淡江大學，共50名學生來為民眾服務。

國稅局表示，在國稅局淡水稽徵所當中，每年申報期間都會設置，報稅服務區有大學生幫助民眾來進行所得稅申報，而另外在這次服務報名學生比往年還要少一些，主要還是因為少子化的關系，在學生實習服務當中，也克服許多困難，學生表示，來到這裡服務民眾不僅是學以致用，還可以幫民眾解決困難。

此外這個月有50多位相關科系的大學生，大多都是財稅系與金融相關科系，來到國稅局實習。

學生說，除了學校學習書本的理論之外，實際來到報稅現場幫助民眾操作，並且幫民眾試算最節省稅金的公式，也是一種學習，更增加報稅實務上的經驗，面對民眾的報稅問題，將在校所學的相關理論，實際的應用，讓報稅不再是一件困難的事。

大學生 淡水 科系

延伸閱讀

最愛點外送的大學是它！Uber Eats首公布大學生美食榜單 鹹酥雞勇奪冠

3家報稅月美食優惠！ 月底省錢全都靠「頂呱呱8塊炸雞桶、MOS激省三餐應援券、身穿紅藍衣贈就饗套餐」

響應淡水大拜拜 淡水古蹟博物館推扮百將體驗

暫停營業當期 仍須報稅

相關新聞

日本阪神甲子園參訪嘉大 重溫台日《KANO》棒球情誼

日本阪神甲子園球場參訪團日前到嘉義大學參訪，實地了解嘉大《KANO》棒球相關校史文物，以及嘉大《KANO》棒球隊發展現況...

報稅服務兼學習 淡水50名大學生助解納稅難題

每年到了5月，報稅的季節，許多人都會來到國稅局辦理申報，不過來到北區國稅局淡水稽徵所，服務人力也增加許多，淡水稽徵所表示，今年有大學生組成服務團隊，來協助服務報稅的民眾，申報期間共有真理大學、淡江大學，共50名學生來為民眾服務。

畢業典禮中籤才能入場！百人連署抗議 清大緊急重新規畫

清華大學6月15日將舉辦畢業典禮，今年校方決議將碩士班與學士班合辦，卻因參與人數超過新體育館容量，校方決議亂數抽籤決定，...

重要里程碑！中大研究團隊周六帶小米種子入庫北極「末日種子庫」

小米為台灣各地原住民族的重要主食，也是唯一有完整祭儀的作物。中央大學極地研究中心團隊本月25日前進北極，將帶著170種珍...

能救難、地形勘查！中正大學團隊 1年研發2台固定翼無人機

中正大學集機械專家學者組成無人機團隊，研發無人機相關技術，1年內造出2台固定翼無人機，近日完成試飛；校方指出，性能不亞於...

銘傳金門分部邀金沙小學生一起種樹 盼推動永續校園

台灣目前積極推動淨零排放的工作，銘傳大學金門分部今天在校區種下240株喬、灌木以及山櫻花等樹種，當中很多都是「坐飛機來的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。