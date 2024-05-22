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多元學習變調？學團調查曝：學生認為學習歷程「對生涯探索沒幫助」

中央社／ 台北22日電

EdYouth調查發現，多數學生認為，學習歷程檔案主要用於升學，對生涯探索較無幫助，並建議增加上傳後修改的彈性。教育部表示，會將意見帶回研議。

學生團體EdYouth今天發表「2024年度108課綱觀察報告」，由澎湖縣馬公高中2年級學生鄭雅璟主筆，於4月10日到29日間透過社群媒體針對高中1年級到大學2年級學生發放問卷，共回收1624份，另進行15場訪談。今天同時邀請教育部、家長、教師、業界代表與會參與論壇。

學習歷程檔案是108課綱的一項重大措施，但調查顯示，只有6.14%的學生在「學習歷程檔案對生涯探索有幫助」的問題給出最高的5分，僅給出1分（29.97%）及2分（25.44%）合計超過五成。顯示多數學生認為，學習歷程檔案制度對生涯探索較無幫助。

觀察報告主筆鄭雅璟表示，許多學生都是先設定好目標校系，再朝著特定類型的方向製作學習歷程，使這項制度喪失了原本希望學生多元學習、多方探索的用意。在質性的調查中，更有許多學生使用激烈的言語，表達對學習歷程制度的不滿。

鄭雅璟指出，學習歷程檔案有必要再改革，許多學生於表單及訪談中，都提及「希望檔案上傳後，仍然可以隨時修改或加註」。因此，期望引用卷宗評量的精神並電子化，作為學習歷程檔案改善方向，讓學生可以隨時記錄、加註自己的學習歷程。

此外，高中推動多元選修，但鄭雅璟指出，有同學因為各種先天因素，包括家庭經濟、偏鄉地區等，面臨無電子產品、網路可以使用的情況，而導致在搶課上面他們較其他資源充足的同學，相對居於弱勢。

全國教師會專業發展中心執行長葉蕙芬表示，即便是大學生，還是面臨搶課的困境，很開心看到這份報告中，高中生已經意識到要公平地做多元選修，並具體建議空間和時間上分配，還有突破地域性。她也提到，許多大學有開選修讓高中生選課，但這些資訊應讓更多高中生知道。

教育部國民及學前教育署專門委員黃懷瑩今天出席記者會，他表示，108課綱推動後，針對學習歷程、大學考招制度等，都一直有相關會議討論和改進。今天收集到學生的意見，也會帶回相關會議中，研議是否要調整制度。

108課綱 教師 教育部

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