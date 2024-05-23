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醫院護理荒延燒 學士後護系卻成「中年轉職」新目標？3大優勢一次看

遠見／ 文‧李加祈
醫院護理荒持續延燒，醫院內護理人員大出逃，學士後護理系卻大受歡迎。醫護人員示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
醫院護理荒持續延燒，醫院內護理人員大出逃，學士後護理系卻大受歡迎。醫護人員示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

當醫院護理荒持續延燒，醫院內護理人員大出逃，年輕學子也對護理科系望之卻步，為何學士後護理系卻大受歡迎？不僅學生滿招，今年也新增多間校系。而今年首度招生的輔仁大學，後護系平均報考年齡34歲，甚至出現61歲申請者。究竟，學士後護理系特色何在，為什麼成為許多人中年轉職的新目標？

少子化趨勢下，大學各校系招生皆面對嚴峻挑戰，其中護理科系更是艱難。受疫情衝擊、醫院工作高壓血汗等因素影響，護理科系連年註冊率不甚理想。今年，大葉大學護理系繁星12個名額，卻只有3名學生報到，顯示護理科系的招生困境。根據升學網站大學問的報告，112學年度大學護理系新生註冊率僅約75％，不少國立大學護理系沒招滿。

後護系逆勢成長，不受少子化衝擊

當大學護理系面臨招生困境時，學士後護理系（簡稱後護系）卻逆勢而上，不僅年年招滿，學校數量更逐漸增加。從2016年的4間試辦學校，隔年台大加入，近年學校數量陸續增加，今年就有中台科大、輔大、慈濟大學、大葉大學等校新增後護系。

當高三生不選擇護理系、護理師逃離醫院職場之際，為何後護系依然生源不絕？這和招生對象相關。

學士後護理系的招生對象是取得學士以上學位、有意願投入護理職場的社會人士，因此，不像大學部護理系直接受到少子化衝擊。輔大學士後護理系主任張嘉娟觀察到，許多輔大學士後護理系報考學生，是因為中年轉職需求才來報名。以輔大今年首屆招生狀況來看，今年報名總人數67人，平均年齡34歲，30歲以上超過半數，40歲以上17位，甚至有61歲的申請者

專家學者分析，學士後護理系具備三大優勢，所以成為「中年學子」的熱門進修選項。

輔仁大學。圖／聯合報資料庫
輔仁大學。圖／聯合報資料庫

優勢一》護理工作穩定且機會多

弘光科大是台灣第一批設有後護系的學校，2016年開始正式招生。弘光科大護理學院院長蔡秀敏認為，穩定的工作是許多學生選擇後護系的原因。隨著社會高齡化，整體照護需求增加，醫院、長照機構的護理人力需求也連帶攀升，「相較其他行業，護理工作十分穩定。」

而弘光後護系開辦近十年來，有近八成的畢業生投入護理照護工作，「確實符合後護系設立目的，也讓學生一圓護理夢。」蔡秀敏補充。

優勢二》醫院升遷制度明確

除了工作穩定，醫院護理師升遷制度明確也是吸引中年學生的重要原因。弘光科大學士後護理系主任張珠玲觀察，雖然醫院工作壓力大，但升遷制度卻相對透明，從N0， N1， N2一直到N4專科護理師，醫院內部護理人員的升遷明確，只要年資夠且通過考核，「基本上升遷不是問題，」多數醫院也會提供在職訓練課程，提供進修機會。

優勢三》具備專業且職涯發展多元

除了醫療機構工作的特色之外，長遠來看，在高齡社會中，護理專業不可或缺且發展日漸多元，成為吸引中年人欲加入後護系的一大原因。高齡社會，不只醫療機構需要護理人員，照護形式也日漸多元。

後護系學生來自各種背景，張嘉娟形容，「後護系就像小型的綜合大學，」學生來自各行各業，有設計、文學，還有公衛、職能治療等專業。她認為，這些專業加上護理，更能發揮加乘效果，開創多元職涯發展。張嘉娟舉例，若班上同學畢業後合開護理機構，就能運用金融、傳播、職能治療等專業，開發出特色照護服務，踏入近年最熱門的長照領域。

蔡秀敏也認為，護理專業不限於醫院工作，生技醫藥產業也需要護理人才，甚至未來護理師有機會自行開業，進行非侵入性診療。

課程加強產學合作，降低學用落差

原先，後護系是為補足護理人才缺口，如今實施近十年來，卻成為中年轉職的管道之一，更拓展護理教育，培養斜槓護理人才。

面對護理人才出走的困境，張嘉娟卻相對樂觀，她認為，不只醫院需要改善職場環境來留才，教育端應該更敏銳職場需求與變化，後護系以扎實的專業知識和實習課程，降低學用落差，培養這世代需要的護理人才。如此一來，不僅讓護理系畢業生有更多發揮空間，也提升照護品質，為台灣人民創造福祉。

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（本文出自2024.05.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

弘光科技大學 科系 職場 護理師 輔仁大學

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