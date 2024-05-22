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北科大揭台灣菸業刊物文化密碼 互動體驗認識文資

中央社／ 台北22日電

北科大團隊打造台灣菸業刊物的文化密碼特展，透過菸業檔案及文物、影像紀錄等，搭配互動體驗、Podcast節目，帶大家從不同面向認識菸草產業文化資產

台北科技大學今天發布新聞稿指出，為迎接113週年校慶，文化事業發展系副教授陳涵秀帶領學生組成策展團隊，打造百年北科文資薪傳紀實系列展覽之2「彼時．菸葉黃了！台灣菸業刊物的文化密碼特展」，即起至6月1日於北科大十二甲講堂展出。

北科大校長王錫福表示，菸業曾是台灣重要經濟產業之一，種植菸草養活許多家庭，菸草也被稱為「綠色黃金」；但在大環境變動下，台灣菸業最終於2017年劃下句點，相關人事物也逐漸成為產業文化資產。

策展人陳涵秀提到，此次展覽呈現的是大家較陌生的菸農刊物故事，除了揭開菸業刊物「中菸報導」與「台菸通訊」神秘面紗，了解當時菸農生活情景，與產業裡人事物的網絡關係；同時展出少見的菸業檔案及文物、珍貴影像紀錄、菸草植栽，還有國寶級袖珍模型工藝師陳振龍親手打造的大阪式菸樓建築模型，值得細細欣賞。

策展團隊也精心設計互動體驗區、錄製展覽Podcast節目，透過視覺及聽覺轉化，帶領大家從不同面向認識菸草產業文化資產，一同探索台灣菸業刊物的文化密碼。

密碼 文化資產 菸草

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