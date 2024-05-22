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雄鷹籃球創辦人姜豐年陳怡樺 獲頒政大特別貢獻獎

中央社／ 台北22日電

政大今年迎接在台復校70週年，政大校長李蔡彥在校慶大會上頒發「特別貢獻獎」給雄鷹籃球隊創辦人姜豐年與陳怡樺伉儷，感謝雄鷹籃球隊為政大創造4連霸傳奇。

政治大學今天發布新聞稿指出，今年為政大建校97週年暨在台復校70週年，以「希年日新 木柵菁莪七十載」為主題，傳達政大在指南山下、景美溪畔這塊山明水秀的木柵寶地，持續培育英才、教誨學子70年。

李蔡彥也於校慶大會上頒發「特別貢獻獎」給雄鷹籃球隊創辦人姜豐年與陳怡樺伉儷，感謝雄鷹籃球隊為政大創造4連霸傳奇，凝聚全校教職員工生與校友熱愛籃球與運動的熱血。

姜豐年因病由雄鷹球員與教練攙扶入場，陳怡樺代表致詞時表示，「誰是主場誰就是贏家，政大就是我的主場」。姜豐年也期許在政大百年校慶時，雄鷹能奪下7連霸，充分展現對政大與籃球的深厚情感，令在場所有人為之動容。

另外，政大也頒發傑出校友獎，獲獎者包括美南新聞集團董事長李蔚華、遠流出版社創辦人王榮文、精英公關集團創辦人孔誠志、台灣地方創生基金會董事長陳美伶、台灣輝瑞總裁葉素秋、華碩電腦共同執行長許先越等人。

政大 陳怡樺 陳美伶

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